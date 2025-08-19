Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Prezenterka po raz pierwszy poprowadziła festiwal.
1 / 7
Podczas Top of the Top Sopot Festival 2025 Izabella Krzan po raz pierwszy wystąpiła na scenie jako prowadząca to wydarzenie.
2 / 7
Prezenterka postawiła na długą, dopasowaną suknię, wykonaną z subtelnie prześwitującego materiału, ozdobionego drobnymi kryształkami.
3 / 7
Całość kreacji zakończona została efektownym wykończeniem z piór przy dolnej krawędzi, co dodało stylizacji charakteru i ekstrawagancji w klimacie glamour.
4 / 7
Izabella zdecydowała się na minimalistyczne dodatki, delikatną bransoletkę i subtelne pierścionki, dzięki czemu to suknia grała pierwsze skrzypce.
5 / 7
6 / 7
7 / 7