Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)

Zostanie srebrną bogini festiwalu?

Paulina Krupinska TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
/ 19.08.2025 /
Aurora
Paulina Krupińska-Karpiel (1)-min źródło AKPA

1 / 7

Paulina Krupińska-Karpiel

Podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival 2025 nie mogło zabraknąć jednej z największych gwiazd polskiego show-biznesu, Pauliny Krupińskiej-Karpiel. Prezenterka i modelka pojawiła się na czerwonym dywanie w stylizacji, która przyciągnęła uwagę wszystkich.

Paulina Krupińska-Karpiel źródło AKPA

2 / 7

Paulina Krupińska-Karpiel

Paulina postawiła na suknię w całości wyszywaną srebrnymi cekinami, która pięknie odbijała światło i nadawała kreacji wyjątkowego blasku. Gorsetowa góra z głębokim dekoltem i odważnym wycięciem podkreślała jej smukłą sylwetkę.

Paulina Krupińska-Karpiel (1)-min źródło AKPA

3 / 7

Paulina Krupińska-Karpiel

Wysoki rozporek dodawał całości lekkości i nuty zmysłowości, a jednocześnie eksponował nogi. Kreacja utrzymana była w stylu glamour, klasyczna, ale z wyrazistym, nowoczesnym akcentem.

Paulina Krupińska-Karpiel-min źródło AKPA

4 / 7

Paulina Krupińska-Karpiel

Paulina uzupełniła kreację srebrną biżuterią: minimalistycznymi bransoletkami, pierścionkami oraz delikatnymi kolczykami, które idealnie współgrały z błyszczącą suknią.

Paulina Krupińska-Karpiel źródło AKPA

5 / 7

Paulina Krupińska-Karpiel

Stylizację dopełniały buty na wysokim obcasie, również w srebrnym odcieniu, dzięki czemu całość prezentowała się spójnie i elegancko.

Paulina Krupińska-Karpiel źródło AKPA

6 / 7

Paulina Krupińska-Karpiel

Włosy zostały ułożone w luźne fale, co dodało lekkości i świeżości całemu lookowi. Makijaż Pauliny podkreślał naturalne piękno.

Paulina Krupińska-Karpiel źródło AKPA

7 / 7

Paulina Krupińska-Karpiel
