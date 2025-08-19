Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)
Zostanie srebrną bogini festiwalu?
Podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival 2025 nie mogło zabraknąć jednej z największych gwiazd polskiego show-biznesu, Pauliny Krupińskiej-Karpiel. Prezenterka i modelka pojawiła się na czerwonym dywanie w stylizacji, która przyciągnęła uwagę wszystkich.
Paulina postawiła na suknię w całości wyszywaną srebrnymi cekinami, która pięknie odbijała światło i nadawała kreacji wyjątkowego blasku. Gorsetowa góra z głębokim dekoltem i odważnym wycięciem podkreślała jej smukłą sylwetkę.
Wysoki rozporek dodawał całości lekkości i nuty zmysłowości, a jednocześnie eksponował nogi. Kreacja utrzymana była w stylu glamour, klasyczna, ale z wyrazistym, nowoczesnym akcentem.
Paulina uzupełniła kreację srebrną biżuterią: minimalistycznymi bransoletkami, pierścionkami oraz delikatnymi kolczykami, które idealnie współgrały z błyszczącą suknią.
Stylizację dopełniały buty na wysokim obcasie, również w srebrnym odcieniu, dzięki czemu całość prezentowała się spójnie i elegancko.
Włosy zostały ułożone w luźne fale, co dodało lekkości i świeżości całemu lookowi. Makijaż Pauliny podkreślał naturalne piękno.
