times-dark
Kozaczek
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd

Zatrzęsienie gwiazd w „DDTVN” i „Mówię Wam”! Beata Kozidrak, Englert z żoną, Zając z ukochanym…(FOTO)

Anna Mucha, Izabela Krzan, Katarzyna Niezgoda, Karolina Pisarek, Karol Strasburger...

Beata Kozidrak Beata ścibakówna Dzień Dobry Tvn Edyta Zając Izabella Krzan Izu Ugonoh Jan Englert Karol Strasburger Katarzyna Niezgoda Tomasz Iwan
/ 06.09.2025 /
KJ
akpa20250906_ddtvn0609_5282 źródło AKPA

1 / 19

Jan Englert i Beata Ścibakówna

Dziś program „Dzień dobry TVN” i „Mówię Wam” zgromadził prawdziwe tłumy gwiazdy. Wśród gości pojawił się Jan Englert i Beata Ścibakówna, którzy świętowali swoją 30. rocznicę ślubu. Aktorka tego dnia postawiła na szpilki i czarną kreację z białymi kwiatami. Englert natomiast zadał szyku w eleganckich spodniach, marynarce i koszuli.

akpa20250906_ddtvn0609_5130 źródło AKPA

2 / 19

Beata Kozidrak

Kolejną gwiazdą była dziś Beata Kozidrak. Wizyta piosenkarki to tym większa radość, ponieważ przez ostatnie miesiące nie była aktywna w mediach czy na scenie przez swoją chorobę.

akpa20250906_ddtvn0609_5182 źródło AKPA

3 / 19

Beata Kozidrak

Piosenkarka oczywiście powróciła z utęsknieniem fanów i w wielkim stylu. Na dzisiejszą wizytę w śniadaniówce postawiła na czarno-biały komplet, składający się z luźnej bluzki i spodni.

akpa20250906_ddtvn0609_5039 źródło AKPA

4 / 19

Izabella Krzan

Wśród gości pojawiła się również Izabella Krzan, czyli prowadza nowy sezon „Afryka Express”. Prezenterka nie była jednak sama, bo razem z nią zjawiło się kilka par z nowego formatu show.

 

Izabella jak zwykle postawiła na klasę i elegancję w postaci marynarki, krawatów i mokasynów. Przełamaniem w jej stylizacji okazały się modne, szerokie jeansy.

akpa20250906_ddtvn0609_4784 źródło AKPA

5 / 19

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz

Wśród par, które wystąpiły w nowej edycji „Afryki Express” zameldowali się pod studiem Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz. Dobry humor jak zwykle ich nie opuszczał. Kasia ubrała się w ciemny garnitur, a jej ukochany dla kontrastu założył jasny garnitur, ale z szortami.

akpa20250906_ddtvn0609_5605 źródło AKPA

6 / 19

Edyta Zając i Michał Mikołajczak

Kolejna para z „Afryki Express”, która zagościła to Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Para nie była jednak sama, bo towarzyszył im ukochany pupil. Prezenterka i modelka wystroiła się adidasy, skórzane, burgundowe spodnie oraz szarą, oversize’ową marynarkę. Jej ukochany natomiast postawił na jeansy, bomberkę i botki.

akpa20250906_ddtvn0609_4954 źródło AKPA

7 / 19

Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki

Kolejną parą śmiałków z nowej edycji telewizyjnego show są Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Aktorka postawiła na białą bluzkę i modne jeansy wide leg, a jej mąż wybrał białą koszulę i czarne spodnie.

akpa20250906_ddtvn0609_5158 źródło AKPA

8 / 19

Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh

Kolejnymi uczestnikami „Afryki Express”, którzy rodzinnie zjawili się w śniadaniówce to Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh. Parze dziś towarzyszyła córka Zoe.

akpa20250906_ddtvn0609_4831 źródło AKPA

9 / 19

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak

Ostanią parą z programu, która zawitała do TVN-u jest Tomasz Iwan i jego partnerka Karolina Woźniak. Były piłkarz postawił na jeansy i koszulę. Jego ukochana natomiast postawiła na kolorową sukienkę z paskiem, a całość ograła skórzaną kurtką i ciekawymi botkami.

akpa20250906_ddtvn0609_4664 źródło AKPA

10 / 19

Karol Strasburger

W śniadaniówce zagościł też dziś Karol Strasburger. Aktor postawił na luźniejszy look w postaci jeansów i szarej kurtki.

akpa20250906_ddtvn0609_4640 źródło AKPA

11 / 19

Małgorzata Pieczyńska

Małgorzata Pieczyńska natomiast zadała szyku w zielonej marynarce, koszuli i brązowych spodniach oraz szpilkach i torebce idealnie dopasowanych pod kolor.

akpa20250906_ddtvn0609_5551 źródło AKPA

12 / 19

Anna Mucha

Do śniadaniówki zawitała także Anna Mucha. Aktorka olśniła eleganckim, szarym garniturem. Do tego dobrała wysokie buty i okulary.

akpa20250906_ddtvn0609_4419 źródło AKPA

13 / 19

Anja Rubik

Nie zabrało również Anja Rubik, która tym razem postawiła na klasykę i miejski luz w postaci jeansów i skórzanej kurtki.

akpa20250906_ddtvn0609_6117 źródło AKPA

14 / 19

Ilona Felicjańska i Nicol Pniewska

Niespodzianką dzisiejszego programu „Mówię wam” była Ilona Felicjańska i Nicol Pniewska, które zostały ogłoszone nowymi uczestniczkami programu „Królowa przetrwania”.

akpa20250906_ddtvn0609_6153 źródło AKPA

15 / 19

Bart Pniewski

Nie zabrakło również Barta Pniewskiego, który wspierał dziś swoją córkę Nicol. Fashionista jak zwykle zaszalał z lookiem, który jest nie do podrobienia.

akpa20250906_ddtvn0609_6401 źródło AKPA

16 / 19

Magdalena Mołek

Magda Mołek z okazji 20-lecia DDTVN, jako było prowadząca również zagościła w śniadaniówce. Dziennikarka postawiła na marynarkę, cytrynowy t-shirt i panterkowe spodnie.

akpa20250906_ddtvn0609_6250 źródło AKPA

17 / 19

Paulla

Pod studiem brylowała również Paulla. Piosenkarka postawiła na eleganckie wdzianko składające się ze spódnicy i kamizelki. Całość podkręciły kozaki z wężowym printem.

akpa20250906_ddtvn0609_6472 źródło AKPA

18 / 19

Klaudia Zioberczyk, Karolina Pisarek-Salla i Osi Ugonoh.

W programie „Mówię wam” pojawiły się również byłe i przepiękne uczestniczki programu „Top Model”, czyli Klaudia Zioberczyk, Karolina Pisarek-Salla i Osi Ugonoh.

akpa20250906_ddtvn0609_5227 (1) źródło AKPA

19 / 19

Paweł Stasiak

Nie zabrakło również Pawła Stasiaka, który uświetnił dziś poranek swoim muzycznym występem.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 7 września 2025 Odpowiedz

wiele z tych osob nie chciało „godnie” sie zestarzec a i tak starosc nie jest dla nich łaskawa, to przestroga he, he, he

Ula | 6 września 2025 Odpowiedz

Pniewski totalna tandeta, przesyt I obciach🤣🤣

Kobieta | 6 września 2025 Odpowiedz

Magda Molek oraz Anja Rubik super!!!

Ola | 6 września 2025 Odpowiedz

Jakiś cyrk na kółkach :)))

POLECANE DLA CIEBIE
Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives”! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives”! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
Kyle Richards i Mauricio Umansky razem na ślubie córki mimo rozstania.
Agnieszka Woźniak-Starak wściekła na polityków: „Bardzo duży błąd, że ten przedmiot nie jest obowiązkowy”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Agnieszka Woźniak-starak Edukacja
Agnieszka Woźniak-Starak wściekła na polityków: „Bardzo duży błąd, że ten przedmiot nie jest obowiązkowy”
Dziennikarka jest także przerażona nowym trendem "szon patrol". O co chodzi?!
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Programy TV
Ariana Grande Mariah Carey
Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)
Tyla, Sabrina Carpenter, Ricky Martin...
Kulisy wielkiego castingu do „Must Be The Music”! Maciej Rock przywitał TŁUMY nowych artystów
Programy TV
Maciej Rock Must Be The Music
Kulisy wielkiego castingu do „Must Be The Music”! Maciej Rock przywitał TŁUMY nowych artystów
Tym razem wokaliści i muzycy zaprezentowali się w Warszawie.
Gwiazdy meldują się na pikniku z okazji 20-lecia „Dzień Dobry TVN”! (FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Artur żmijewski Dzień Dobry Tvn
Gwiazdy meldują się na pikniku z okazji 20-lecia „Dzień Dobry TVN”! (FOTO)
Paulina Krupińska-Karpiel, Maciej Dowbor, Martyna Wojciechowska, Radosław Majdan, Artur Żmijewski...
To chyba najsłodsze zdjęcie, jakie dziś zobaczycie! Justin Bieber pokazał ujęcie syna z Hailey
Z życia gwiazd
Hailey Bieber Justin Bieber
To chyba najsłodsze zdjęcie, jakie dziś zobaczycie! Justin Bieber pokazał ujęcie syna z Hailey
Rodzinka pozuje w prywatnym odrzutowcu. Hailey w łóżku, a ich syn Jackie...
Tłumy gwiazd w „Pytaniu na Śniadanie”. Kolorowa Kukulska, Kożuchowska, drapieżna Lamparska…(FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Kuba Badach Magdalena Lamparska
Tłumy gwiazd w „Pytaniu na Śniadanie”. Kolorowa Kukulska, Kożuchowska, drapieżna Lamparska…(FOTO)
Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron, Mateusz Banasiuk, Ola Szwed...
Patrycja Markowska świętuje 1. rocznicę ślubu! Po raz pierwszy pokazała ślubne fotki
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Jacek Kopczyński Małżeństwo
Patrycja Markowska świętuje 1. rocznicę ślubu! Po raz pierwszy pokazała ślubne fotki
Ależ z nich piękna para!
1. odcinek Afryka Express. Zając i Mikołajczak ujawniają, jak się poznali, a Izie Krzan nieźle się dostało
Programy TV
Afryka Express
1. odcinek Afryka Express. Zając i Mikołajczak ujawniają, jak się poznali, a Izie Krzan nieźle się dostało
"Jednak jest to taka sztampowa historia trochę, że spojrzeli, popatrzyli (...)" - powiedział Michał.
Oglądaliśmy 1. odcinek Rodzinki.pl. Trochę dziwne to było przeżycie
Programy TV
Małgorzata Kożuchowska Rodzinka Pl
Oglądaliśmy 1. odcinek Rodzinki.pl. Trochę dziwne to było przeżycie
Rodzinka.pl hucznie wróciła, ale widzowie nie kryją zawodu: "Chyba nie na to czekałam".
Syn Jacka Kurskiego znów usłyszy zarzuty ws. gwałtu!
Ale plota! Newsy Skandale
Donald Tusk Jacek Kurski
Syn Jacka Kurskiego znów usłyszy zarzuty ws. gwałtu!
Kurski nie gryzie się w język i publicznie uderza w rząd Donalda Tuska.
Katarzyna Stoparczyk chwilę przed śmiercią wysłała SMS. Ujawniono jego poruszającą treść
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Katarzyna Stoparczyk Nie żyje
Katarzyna Stoparczyk chwilę przed śmiercią wysłała SMS. Ujawniono jego poruszającą treść
Jeszcze wtedy nie wiedziała, jaki los ją czeka...
Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! Zakochani Edyta i Cezary Pazurowie, rozśpiewani Kajra i Sławomir
Programy TV
Cezary Pazura Edyta Pazura
Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! Zakochani Edyta i Cezary Pazurowie, rozśpiewani Kajra i Sławomir
Pojawili się także Natalia Muianga, Joanna Horodyńska, Monika Zakrzewska, Piotr Mosak...
Od „Perfekcyjnej Pani Domu” po wielką karierę! Oto wszystkie programowe oblicza Małgorzaty Rozenek-Majdan
Programy TV Z życia gwiazd
Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
Od „Perfekcyjnej Pani Domu” po wielką karierę! Oto wszystkie programowe oblicza Małgorzaty Rozenek-Majdan
Tak zmieniały się programy Małgorzaty Rozenek-Majdan na przestrzeni lat.
Żona Andrzeja Sołtysika i jej rodzina uległa straszliwemu wypadkowi! Ledwo uszli z życiem (WIDEO)
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Andrzej Sołtysik Patrycja Sołtysik
Żona Andrzeja Sołtysika i jej rodzina uległa straszliwemu wypadkowi! Ledwo uszli z życiem (WIDEO)
"Mogło nas nie być…"
Czy to polska Whitney Houston? Fani „TTBZ” poruszeni występem: „Czułam się jak na koncercie Whitney”
Polscy celebryci Programy TV
Twoja Twarz Brzmi Znajomo
Czy to polska Whitney Houston? Fani „TTBZ” poruszeni występem: „Czułam się jak na koncercie Whitney”
Nowa uczestniczka show zachwyciła widzów.
 