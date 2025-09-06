Zatrzęsienie gwiazd w „DDTVN” i „Mówię Wam”! Beata Kozidrak, Englert z żoną, Zając z ukochanym…(FOTO)
Anna Mucha, Izabela Krzan, Katarzyna Niezgoda, Karolina Pisarek, Karol Strasburger...
Dziś program „Dzień dobry TVN” i „Mówię Wam” zgromadził prawdziwe tłumy gwiazdy. Wśród gości pojawił się Jan Englert i Beata Ścibakówna, którzy świętowali swoją 30. rocznicę ślubu. Aktorka tego dnia postawiła na szpilki i czarną kreację z białymi kwiatami. Englert natomiast zadał szyku w eleganckich spodniach, marynarce i koszuli.
Kolejną gwiazdą była dziś Beata Kozidrak. Wizyta piosenkarki to tym większa radość, ponieważ przez ostatnie miesiące nie była aktywna w mediach czy na scenie przez swoją chorobę.
Piosenkarka oczywiście powróciła z utęsknieniem fanów i w wielkim stylu. Na dzisiejszą wizytę w śniadaniówce postawiła na czarno-biały komplet, składający się z luźnej bluzki i spodni.
Wśród gości pojawiła się również Izabella Krzan, czyli prowadza nowy sezon „Afryka Express”. Prezenterka nie była jednak sama, bo razem z nią zjawiło się kilka par z nowego formatu show.
Izabella jak zwykle postawiła na klasę i elegancję w postaci marynarki, krawatów i mokasynów. Przełamaniem w jej stylizacji okazały się modne, szerokie jeansy.
Wśród par, które wystąpiły w nowej edycji „Afryki Express” zameldowali się pod studiem Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz. Dobry humor jak zwykle ich nie opuszczał. Kasia ubrała się w ciemny garnitur, a jej ukochany dla kontrastu założył jasny garnitur, ale z szortami.
Kolejna para z „Afryki Express”, która zagościła to Edyta Zając i Michał Mikołajczak. Para nie była jednak sama, bo towarzyszył im ukochany pupil. Prezenterka i modelka wystroiła się adidasy, skórzane, burgundowe spodnie oraz szarą, oversize’ową marynarkę. Jej ukochany natomiast postawił na jeansy, bomberkę i botki.
Kolejną parą śmiałków z nowej edycji telewizyjnego show są Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki. Aktorka postawiła na białą bluzkę i modne jeansy wide leg, a jej mąż wybrał białą koszulę i czarne spodnie.
Kolejnymi uczestnikami „Afryki Express”, którzy rodzinnie zjawili się w śniadaniówce to Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh. Parze dziś towarzyszyła córka Zoe.
Ostanią parą z programu, która zawitała do TVN-u jest Tomasz Iwan i jego partnerka Karolina Woźniak. Były piłkarz postawił na jeansy i koszulę. Jego ukochana natomiast postawiła na kolorową sukienkę z paskiem, a całość ograła skórzaną kurtką i ciekawymi botkami.
W śniadaniówce zagościł też dziś Karol Strasburger. Aktor postawił na luźniejszy look w postaci jeansów i szarej kurtki.
Małgorzata Pieczyńska natomiast zadała szyku w zielonej marynarce, koszuli i brązowych spodniach oraz szpilkach i torebce idealnie dopasowanych pod kolor.
Do śniadaniówki zawitała także Anna Mucha. Aktorka olśniła eleganckim, szarym garniturem. Do tego dobrała wysokie buty i okulary.
Nie zabrało również Anja Rubik, która tym razem postawiła na klasykę i miejski luz w postaci jeansów i skórzanej kurtki.
Niespodzianką dzisiejszego programu „Mówię wam” była Ilona Felicjańska i Nicol Pniewska, które zostały ogłoszone nowymi uczestniczkami programu „Królowa przetrwania”.
Nie zabrakło również Barta Pniewskiego, który wspierał dziś swoją córkę Nicol. Fashionista jak zwykle zaszalał z lookiem, który jest nie do podrobienia.
Magda Mołek z okazji 20-lecia DDTVN, jako było prowadząca również zagościła w śniadaniówce. Dziennikarka postawiła na marynarkę, cytrynowy t-shirt i panterkowe spodnie.
Pod studiem brylowała również Paulla. Piosenkarka postawiła na eleganckie wdzianko składające się ze spódnicy i kamizelki. Całość podkręciły kozaki z wężowym printem.
W programie „Mówię wam” pojawiły się również byłe i przepiękne uczestniczki programu „Top Model”, czyli Klaudia Zioberczyk, Karolina Pisarek-Salla i Osi Ugonoh.
Nie zabrakło również Pawła Stasiaka, który uświetnił dziś poranek swoim muzycznym występem.
Anonim | 7 września 2025
wiele z tych osob nie chciało „godnie” sie zestarzec a i tak starosc nie jest dla nich łaskawa, to przestroga he, he, he
Ula | 6 września 2025
Pniewski totalna tandeta, przesyt I obciach🤣🤣
Kobieta | 6 września 2025
Magda Molek oraz Anja Rubik super!!!
Ola | 6 września 2025
Jakiś cyrk na kółkach :)))