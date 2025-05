Julia Wieniawa zainwestowała w kolejną nieruchomość. Tym razem kupiła dom w lesie

Julia Wieniawa kupiła kolejną nieruchomość

Na tym Julia Wieniawa nie poprzestała. Ostatnio zdradziła, że kupiła dom w lesie, gdzie będzie mogła odpocząć od pracy i zgiełku miasta, a także gdzie będzie mogła nagrywać kolejne przeboje na swoją płytę.

„Rok temu zaczęłam szukać sobie takiego azylu, z dala od zgiełku, ludzi, bodźców. Na początku myślałam, że to będzie zagranica, ale finalnie (…) mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne (…). To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy” – przyznała przy okazji rozmowy w podcaście „WojewódzkiKędzierski”.