Marek Kondrat świętuje 75. urodziny. Rzucił zawód dla miłości, a utrzymywał się z pasji do…
Dlaczego tak wybitny aktor usunął się w cień?
1 / 6
Marek Kondrat to jeden z najpopularniejszych, polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Dziś aktor kończy 75 lat!
Znany jest m.in. z takich produkcji jak: „Dzień Świra”, „Prawo Ojca”, „Pułkownik Kwiatkowski”, „Ogniem i mieczem” czy „Ekstradycja”. Na swoim koncie ma masę znakomitych ról oraz współprac z najlepszymi reżyserami takimi jak: Andrzej Wajda, Juliusz Machulski czy Władysław Pasikowski.
2 / 6
Marek Kondrat, choć był wybitny w tym co robi, to w 2007 roku zrezygnował z aktorstwa. Jedynie w 2010 r. zrobił mały wyjątek i zagrał epizodyczną rolę w filmie „Mała matura 1947” Janusza Majewskiego. Powodem zakończenia kariery aktorskiej miała być po części jego kultowa rola Adasia Miauczyńskiego w filmie „Dzień świra”. Aktor twierdził, że było to dla niego bardzo osobiste przeżycie, obnażając własną wrażliwości. Jak sam twierdził, po takim doświadczeniu trudno było mu mierzyć się z innymi rolami, które nie były już aż tak dla niego znaczące.
3 / 6
Po rzuceniu aktorstwa Kondrat zajął się branżą winiarską, prowadząc własną działalność, zajmującą się importem i sprzedażą win oraz edukacją winiarską. Takie przebranżowienie pozwoliło mu na większą swobodę i odzyskanie pewnego rodzaju wolności.
„Straciłem emocje do tego zawodu i rozpocząłem zupełnie inną przygodę w swoim życiu, nauczywszy się, że właściwie nie ma takich przedziałów wiekowych, które by nie pozwalały człowiekowi coś zaczynać” – mówił Kondrat w rozmowie z TVP.
4 / 6
W międzyczasie Marek Kondrat skupił się na życiu prywatnym, które stało się jego priorytetem. W 2015 roku poślubił 38 lat młodszą Antoninę Turnau, czyli córkę znanego muzyka Grzegorza Turnaua. Ich relacja początkowo budziła duże kontrowersje w mediach ze względu na pokaźną różnicę wieku. Co ciekawe, para poznała się 3 lata wcześniej na festiwalu „Dwa Brzegi”. Ona była początkującą dziennikarką, która przeprowadzała z nim wywiad. Jak widać, ta niby z pozoru zwykła sytuacja zaprowadziła ich później do ślubnego kobierca. W 2018 roku Turnau i Kondrat doczekali nawet córki Heleny. Aktor miał wówczas 68 lat.
„Fakt, że stało się to poza normalnym, by tak rzec, cyklem rozwojowym, sprawia, że ja tej presji nie odczuwam. Już nie muszę zdobywać pożywienia, drżeć o karierę. Dla mnie ojcostwo to jest tylko dar. I brak lęków” — mówił lata temu w „Tygodniku Powszechnym”.
Warto wspomnieć, że aktor poprzednio był związany z Iloną Gagajek, z którą doczekał się dwójki synów: Mikołaja i Wojciecha. Para po 37 latach zdecydowała się jednak rozwód.
5 / 6
Aktor jednak nie spisał całkowicie na straty swojego wielkiego talentu i potencjału aktorskiego, bo jakiś czas temu ogłoszono, że z przytupem wraca na wielki ekran. Marek Kondrat zagra w jednej z najważniejszych powieści w historii polskiej literatury Bolesława Prusa. Jak już wiadomo, aktor wcieli się w postać Rzeckiego w nowej ekranizacji „Lalki”, której reżyserem jest Maciej Kawalski.
„Lalka” jest moją ulubioną powieścią. Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w filmie Wojciecha Hasa. Teraz tę szansę dostaję od losu ja i chcę z niej skorzystać. Rzecki jest postacią z „dwóch światów” — mijającego i obecnego. To bliska mi perspektywa, która daje mi poczucie dotkliwej aktualności tej powieści. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi” – wyznał Marek Kondrat wraz z powrotem do aktorstwa.
6 / 6
Marek Kondrat będzie miał okazję zagrać u boku Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej, którzy wcielą się w główne role. Zdjęcia do filmu ruszają już w lipcu tego roku, natomiast premiery można się spodziewać w 2026 lub 2027 roku. Co ciekawe, w dotychczasowej ekranizacji Hansa rolę Henryka Szlangbauma zagrał jego ojciec, czyli Tadeusz Kondrat.
„Spełniło się jedno z największych marzeń, jakie jako twórca filmowy mogłem mieć. W naszym filmie zagra Marek Kondrat! Jest to powód do dumy i radości dla wszystkich biorących udział w tej produkcji. Ignacy Rzecki, czyli stary subiekt, narrator w powieści „Lalka” Bolesława Prusa jest jej kluczową postacią” – mówił Radosław Drabik, producent filmu „Lalka”.
marysia | 19 czerwca 2025
Mmmm,…Milosc przeszla , wiec wrocil do aktorstwa? ❤️❤️❤️
Anonim | 18 czerwca 2025
Kto z stacrgemu dziadow też DO RI JE NIE NA BUW W ARAECZ HA U na, dziadek był wnuczkami Y
Anonim | 18 czerwca 2025
A at level do k sn jej się z nim ria u z z w au dzieci l i