Marek Kondrat świętuje 75. urodziny. Rzucił zawód dla miłości, a utrzymywał się z pasji do…

Marek Kondrat powraca do aktorstwa!

W międzyczasie Marek Kondrat skupił się na życiu prywatnym, które stało się jego priorytetem. W 2015 roku poślubił 38 lat młodszą Antoninę Turnau, czyli córkę znanego muzyka Grzegorza Turnaua. Ich relacja początkowo budziła duże kontrowersje w mediach ze względu na pokaźną różnicę wieku. Co ciekawe, para poznała się 3 lata wcześniej na festiwalu „Dwa Brzegi”. Ona była początkującą dziennikarką, która przeprowadzała z nim wywiad. Jak widać, ta niby z pozoru zwykła sytuacja zaprowadziła ich później do ślubnego kobierca. W 2018 roku Turnau i Kondrat doczekali nawet córki Heleny. Aktor miał wówczas 68 lat.

„Fakt, że stało się to poza normalnym, by tak rzec, cyklem rozwojowym, sprawia, że ja tej presji nie odczuwam. Już nie muszę zdobywać pożywienia, drżeć o karierę. Dla mnie ojcostwo to jest tylko dar. I brak lęków” — mówił lata temu w „Tygodniku Powszechnym”.

Warto wspomnieć, że aktor poprzednio był związany z Iloną Gagajek, z którą doczekał się dwójki synów: Mikołaja i Wojciecha. Para po 37 latach zdecydowała się jednak rozwód.