Film „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” zadebiutował w kinach 3 października. Niestety zdaniem recenzentów w sieci, film ma bardzo słabe oceny, jakich dawno na polskim rynku kinowym nie było. Para influencerów ma jednak swoją teorię, co może stać za tak niskimi notami.

Friz i Wersow węszą spisek dotyczący kiepskich ocen ich filmu

Weronika Sowa znana wszystkim jako „Wersow” i Karol Wiśniewski, czyli „Friz” to jedna z najpopularniejszych par na polskim YouTube. Poza tym od lat należą do influencerskiej topki, a na swoich mediach społecznościowych zgromadzili miliony obserwujących.

O tej dwójce od tygodni aż huczy w sieci, a wszystko za sprawą ich greckiego i potajemnego ślubu. Para influencerów nagle zniknęła z sieci, a internetowi detektywi podejrzewali, że wzięli wtedy ślub, co faktycznie się sprawdziło. Po tygodniach milczenia Wersow i Friz potwierdzili krążące plotki i oznajmili, że do kin trafi, który odsłania kulisy ich wesela i ślubu.

Premiera filmu „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” według zapowiedzi trafiła do kin 3 października, ale film niespecjalnie przypadł do gustu widzom. Na popularnym portalu filmowym produkcja zdobyła najniższe z możliwych not, a krytycy filmowi również nie byli zachwyceni.

Teraz do sieci trafiło nagranie, w którym widzimy, że Wersow i Friz udali się do jednego z kin, aby porozmawiać z widzami. Ktoś z tłumu miał wówczas okazję zapytać parę o to, co sądzą o kiepskich recenzjach swojego filmu. Weronika od razu pospieszyła ze swoją teorią i tak wytłumaczyła niskie noty.

Naszym zdaniem ogólnie nam robią ludzie z branży troszkę na złość, bo po prostu wiecie, wkurzają się, że możemy być w kinie – odpowiedziała Wersow widzom.

Dodatkowo Karol zapewnił, że za opiniami nie stoją osoby, które faktycznie oglądały film, bo jak rozmawia z ludźmi, to wszystkim się podoba.