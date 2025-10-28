Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć jeszcze nie było… (FOTO)
Trenerka coraz chętniej dzieli się prywatnymi kadrami z życia rodzinnego. Tym razem pokazała, jak naprawdę wygląda ich codzienność.
Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia z mężem i córkami. Choć zazwyczaj skupia się na motywacji i treningach, tym razem odsłoniła bardziej prywatną stronę życia. Fani nie kryją zachwytu i trudno im się dziwić.
Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Jeszcze niedawno pozowała na pokazie Victoria’s Secret w Nowym Jorku, a chwilę później wróciła do Hiszpanii, by spędzić czas z rodziną.
Po intensywnym okresie pracy i licznych podróży trenerka postanowiła zwolnić i pokazać, jak naprawdę wygląda jej codzienność u boku Roberta Lewandowskiego i córek – Klary i Laury.
Na Instagramie opublikowała serię uroczych kadrów, które pokazują ich rodzinne życie od zupełnie innej strony. Widać, że Lewandowscy potrafią cieszyć się zwykłymi chwilami -wspólnymi wygłupami na kanapie, zabawą na plaży czy spacerami w promieniach słońca.
Jeszcze kilka lat temu Anna rzadko pokazywała wizerunek córek, zasłaniając ich twarze lub fotografując je tyłem. Teraz coraz częściej dzieli się rodzinnymi momentami bez filtrów, czym zdobywa sympatię internautów.
„Fajna z Was rodzina!”,
„Uwielbiam takie naturalne zdjęcia”,
„Widać, że dziewczynki rosną w miłości i spokoju”
– piszą fani pod najnowszym postem.
Kobieta | 29 października 2025
Brawo dla tej mlodej gimnastyczki👏