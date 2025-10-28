times-dark
Kozaczek
Dzieci gwiazd Polscy celebryci Z życia gwiazd

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć jeszcze nie było… (FOTO)

Trenerka coraz chętniej dzieli się prywatnymi kadrami z życia rodzinnego. Tym razem pokazała, jak naprawdę wygląda ich codzienność.

Anna Lewandowska Robert Lewandowski
/ 28.10.2025 /
Marysia
anna-lewandowska źródło Instagram

1 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia z mężem i córkami. Choć zazwyczaj skupia się na motywacji i treningach, tym razem odsłoniła bardziej prywatną stronę życia. Fani nie kryją zachwytu i trudno im się dziwić.

IMG_3195

2 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Jeszcze niedawno pozowała na pokazie Victoria’s Secret w Nowym Jorku, a chwilę później wróciła do Hiszpanii, by spędzić czas z rodziną.

Po intensywnym okresie pracy i licznych podróży trenerka postanowiła zwolnić i pokazać, jak naprawdę wygląda jej codzienność u boku Roberta Lewandowskiego i córek – Klary i Laury.

IMG_3199

3 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było

Na Instagramie opublikowała serię uroczych kadrów, które pokazują ich rodzinne życie od zupełnie innej strony. Widać, że Lewandowscy potrafią cieszyć się zwykłymi chwilami -wspólnymi wygłupami na kanapie, zabawą na plaży czy spacerami w promieniach słońca.

IMG_3200

4 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było

Jeszcze kilka lat temu Anna rzadko pokazywała wizerunek córek, zasłaniając ich twarze lub fotografując je tyłem. Teraz coraz częściej dzieli się rodzinnymi momentami bez filtrów, czym zdobywa sympatię internautów.

„Fajna z Was rodzina!”,
„Uwielbiam takie naturalne zdjęcia”,
„Widać, że dziewczynki rosną w miłości i spokoju”

– piszą fani pod najnowszym postem.

IMG_3196

5 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było
IMG_3197

6 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było
IMG_3198

7 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było

8 / 8

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kobieta | 29 października 2025 Odpowiedz

Brawo dla tej mlodej gimnastyczki👏

POLECANE DLA CIEBIE
Basia Bursztynowicz pękła po ostatnim „TzG”. Ma już wszystkiego dość
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Barbara Bursztynowicz Taniec Z Gwiazdami
Basia Bursztynowicz pękła po ostatnim „TzG”. Ma już wszystkiego dość
Aktorka ujawniła ws. pożegnania z programem.
Małgorzata Rozenek dementuje swój idealny wizerunek. „Nie będę udawać celebryckiej poprawności”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Kuba Wojewódzki Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek dementuje swój idealny wizerunek. „Nie będę udawać celebryckiej poprawności”
Celebrytka odpowiedziała na zarzuty o kreowaniu się na "grzeczniejszą".
Dramatyczne relacje Żebrowskich z Jamajki. Jest gorzej niż myślimy
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Dramatyczne relacje Żebrowskich z Jamajki. Jest gorzej niż myślimy
Żebrowscy znaleźli się w samym środku huraganu Melissa.
Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!
Newsy Polscy celebryci
Ada Fijał Izabella Krzan
Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!
Styl, odwaga i moda w najlepszym wydaniu!
Markowska debiutuje z mężem na ściance. Miłość aż bije po oczach
Polscy celebryci
Patrycja Markowska
Markowska debiutuje z mężem na ściance. Miłość aż bije po oczach
To znany restaurator.
Żebrowscy pokazali, co dzieje się na Jamajce! Huragan Melissa uderzył z pełną siłą!
Newsy Polscy celebryci
Michał żebrowski Ola żebrowska
Żebrowscy pokazali, co dzieje się na Jamajce! Huragan Melissa uderzył z pełną siłą!
Aktor relacjonuje dramatyczne chwile z hotelowego pokoju.
Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”
Polscy celebryci Programy TV
Janja Lesar Katarzyna Zillmann
Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”
To nagranie poruszyło wiele gwiazd polskiego show-biznesu.
Ten Typ Mes miażdży Antka Królikowskiego. „Nie chcesz go przytulić zje**ie?!”
Aktualności Polscy celebryci
Antek Królikowski Antoni Królikowski
Ten Typ Mes miażdży Antka Królikowskiego. „Nie chcesz go przytulić zje**ie?!”
Wspomniał o jego mrocznej przeszłości...
Żebrowscy szykują się na huragan stulecia „Plecak z dokumentami spakowany”
Newsy Z życia gwiazd
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Żebrowscy szykują się na huragan stulecia „Plecak z dokumentami spakowany”
Huragan Melissa zbliża się do Jamajki z prędkością ponad 350 km/h.
Co się dzieje z wdową po Witoldzie Pyrkoszu? Smutne wieści z domu opieki
Aktualności Polscy celebryci
Rodziny Gwiazd Witold Pyrkosz
Co się dzieje z wdową po Witoldzie Pyrkoszu? Smutne wieści z domu opieki
Przykre, przez co teraz przechodzi...
Edyta Jungowska porzuciła aktorstwo. Dziś zarabia w ten sposób
Newsy Polscy celebryci
Jungowska
Edyta Jungowska porzuciła aktorstwo. Dziś zarabia w ten sposób
Dziś prowadzi własny biznes i zarabia na książkach dla dzieci!
Mroczek zabrał głos po ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Zrobił to po 3 dniach!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Mroczek zabrał głos po ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Zrobił to po 3 dniach!
Podzielił się szczerym wyznaniem.
Ewa Farna o publikowaniu zdjęć dzieci w social mediach. To się nie spodoba wielu celebrytkom
Dzieci gwiazd Polscy celebryci
Ewa Farna
Ewa Farna o publikowaniu zdjęć dzieci w social mediach. To się nie spodoba wielu celebrytkom
Wokalistka wyjątkowo otworzyła się na temat swoich dzieci. Szczery wywiad!
Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek
Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Nie spodziewała się tego powrotu do pracy. Reakcja aktorki mówi wszystko.
Celebrytki na spotkaniu prasowym! Bosacka, stylowa Lara Gessler, dawno niewidziana żona Stuhra…(FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Aleksandra Domańska Katarzyna Błażejewska-Stuhr
Celebrytki na spotkaniu prasowym! Bosacka, stylowa Lara Gessler, dawno niewidziana żona Stuhra…(FOTO)
Aleksandra Domańska, Odeta Moro...
Nie tylko Daniel boryka się z nałogiem. Zenek i Danusia Martyniukowie też mają poważny problem
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Chrzciny Daniel Martyniuk
Nie tylko Daniel boryka się z nałogiem. Zenek i Danusia Martyniukowie też mają poważny problem
Wszystko wyszło na jaw.
 