Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć jeszcze nie było… (FOTO)

Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć dawno nie było

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Jeszcze niedawno pozowała na pokazie Victoria’s Secret w Nowym Jorku, a chwilę później wróciła do Hiszpanii, by spędzić czas z rodziną.

Po intensywnym okresie pracy i licznych podróży trenerka postanowiła zwolnić i pokazać, jak naprawdę wygląda jej codzienność u boku Roberta Lewandowskiego i córek – Klary i Laury.