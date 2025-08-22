times-dark
Kozaczek
Małgorzata Rozenek z rodziną ruszyła w podróż kamperem. Napotkali pierwsze trudności… (FOTO)

/ 22.08.2025 /
Małgorzata Rozenek z rodziną ruszyła w podróż kamperem. Już na starcie spotkały ich trudności źródło Instagram

Małgorzata Rozenek wraz z mężem, Radosławem Majdanem, i trójką synów rozpoczęła kolejną wakacyjną przygodę.

Tym razem zamiast samolotu i hotelu postawili na pokaźny kamper, którym ruszyli w stronę Francji.

Jak zdradziła celebrytka, na liście planów znalazła się m.in. wizyta w Disneylandzie.

Gwiazda od samego rana relacjonowała przygotowania do wyjazdu, pokazując nie tylko sam pojazd, ale także jego wnętrze.

 „Podstawą wygody, komfortu jest prawdziwe łóżko. Nie bawię się w śpiwory, tylko przenoszę łóżko z domu do kampera. Dzięki temu naprawdę czuję się jak w domu”

– tłumaczyła Rozenek.

W pierwszym dniu wyprawy nie zabrakło też pierwszych przygód. Okazało się, że planowany nocleg nie wypalił – camping, na którym mieli się zatrzymać, był już pełen.

„Nasz planowany nocleg chyba nie wypalił” – relacjonowała celebrytka.

Mimo drobnych komplikacji humory dopisują. Rodzina korzysta z pięknej pogody i uroków miejsc, które mijają po drodze. Na Instagramie pojawiły się już pierwsze zdjęcia znad wody, wspólne spacery i rodzinne selfie w promieniach zachodzącego słońca.

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

marta | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

Gdyby nie relacja w domu by siedzieli.

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

