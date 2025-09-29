Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny. To, co dostała od córki, ma ogromne znaczenie (FOTO)

Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny.

Martyna Wojciechowska skończyła 51 lat i nie kryje, że były to jedne z najpiękniejszych urodzin w jej życiu.

Życzenia napłynęły z różnych stron świata – od bliskich, przyjaciół, a nawet z Tanzanii.

Największe emocje wywołał jednak prezent od jej córki Marysi, który okazał się symbolem troski i miłości.