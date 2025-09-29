times-dark
Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny. To, co dostała od córki, ma ogromne znaczenie (FOTO)

51. urodziny dziennikarki upłynęły pod znakiem wzruszeń i niespodzianek od najbliższych.

Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny.

Martyna Wojciechowska skończyła 51 lat i nie kryje, że były to jedne z najpiękniejszych urodzin w jej życiu.

Życzenia napłynęły z różnych stron świata – od bliskich, przyjaciół, a nawet z Tanzanii.

Największe emocje wywołał jednak prezent od jej córki Marysi, który okazał się symbolem troski i miłości.

Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny.

28 września Martyna Wojciechowska świętowała swoje 51. urodziny.

Wyjątkowy gest przygotowała również jej adoptowana córka Kabula z Tanzanii, która opublikowała wspólne zdjęcie i ciepłe słowa:

„Wszystkiego najlepszego, mamo! Trzymam kciuki, aby życie prowadziło cię gładkimi ścieżkami, a serce było silne…”.

IMG_1004

Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny.

Najbardziej osobistą niespodziankę sprawiła jednak jej nastoletnia córka Marysia.

Wojciechowska zdradziła w mediach społecznościowych, że córka podarowała jej zestaw relaksacyjny z kubkiem, świecą i odręcznie napisaną karteczką.

„Idealny zestaw relaksacyjny dla zabieganej i najlepszej mamy”

– brzmiał opis od Marysi, który wyjątkowo poruszył jubilatkę.

Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny.

Martyna Wojciechowska nie kryła wzruszenia i podkreślała, że taki prezent był dla niej bezcenny:

„Dziękuję wszystkim za uściski, telefony, wiadomości. Za to, że jesteście. A mojej kochanej Marysi za to, że przypomina mi o tym, co najważniejsze!”.

Martyna Wojciechowska, fot. Instagram.

Martyna Wojciechowska świętuje 51. urodziny.

W tym samym wpisie Wojciechowska zdradziła, że tegoroczne urodziny były dla niej inne niż wszystkie poprzednie.

„To był jeden z najlepszych dni w całym moim życiu. Wspaniałe jest skończyć 51 lat. Nigdy wcześniej nie czułam się tak szczęśliwa”

– przyznała.

