Lil Masti wyprawiła MAGICZNE 2. urodziny córki! Basen z kulkami czy bańki to dopiero początek… (FOTO)

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Aniela Bogusz znana wszystkim w sieci jako „Lil Masti” to influencerka i jedna z najpopularniejszych osobowości internetowych w naszym kraju. Celebrytka i jej mąż, od dwóch lat spełniają się w roli rodziców małej Ari, czym regularnie dzielą się w sieci. Teraz celebrytka pochwaliła się hucznymi 2. urodzinami córki, o których marzy chyba każde dziecko.