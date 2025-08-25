times-dark
Kozaczek
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd

Lil Masti wyprawiła MAGICZNE 2. urodziny córki! Basen z kulkami czy bańki to dopiero początek… (FOTO)

Luksus i impreza na całego!

Aniela Bogusz "Lil Masti" Córka Lil Masti Urodziny
/ 25.08.2025 /
KJ
534860127_741833995287252_4641692223313498829_n źródło Instagram/lilmasti

1 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Aniela Bogusz znana wszystkim w sieci jako „Lil Masti” to influencerka i jedna z najpopularniejszych osobowości internetowych w naszym kraju. Celebrytka i jej mąż, od dwóch lat spełniają się w roli rodziców małej Ari, czym regularnie dzielą się w sieci. Teraz celebrytka pochwaliła się hucznymi 2. urodzinami córki, o których marzy chyba każde dziecko.

537449038_1320312976385752_5796205250490980315_n źródło Instagram/lilmasti

2 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Influencerka korzystając jeszcze z ostatnich promyków słońca zorganizowała bajkową imprezę w plenerze. Główną atrakcją był wielki basen ze zjeżdżalnią wypełniony kulkami i plażowymi akcesoriami.

3 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Atrakcja, która jednak chyba najbardziej przypadła do gustu dzieciakom, to bańki mydlane, które zrobiły prawdziwe show. Do tego została również zatrudniona animatorka, która uświetniła najmłodszym zabawę.

538266732_1142335501287549_6073023112830279073_n źródło Instagram/lilmasti

4 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Nie zabrakło również przepięknego, piętrowego tortu w klimacie syrenki.

536250728_1066932028985568_1565241690995847517_n źródło Instagram/lilmasti

5 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Całość ozdobiły  również dekoracje takie jak ścianka z balonami czy stół z kwiatami, a wszystko w pastelowych kolorach.

537580884_1186746969870553_3872859273975921654_n źródło Instagram/lilmasti

6 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Jeśli chodzi o jedzenie i przekąski to tutaj również było na bogato.

536849915_1445184660089399_465366882235633044_n źródło Instagram/lilmasti

7 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Kolorowe ciasta, babeczki do wyboru do koloru!

536796667_2211152732643071_7250206482565175830_n źródło Instagram/lilmasti

8 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!

Była również kolorowa strefa z napojami, sokami i smoothie.

535475817_1309157660821104_3837808680223313044_n źródło Instagram/lilmasti

9 / 9

Lil Masti wyprawiła 2. urodziny córki!
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Edyta Pazura z roku na rok wygląda coraz młodziej! Przez ostatnie 18 lat przeszła spektakularny GLOW UP (FOTO)
Styl gwiazd Z życia gwiazd
Cezary Pazura Edyta Pazura
Edyta Pazura z roku na rok wygląda coraz młodziej! Przez ostatnie 18 lat przeszła spektakularny GLOW UP (FOTO)
Żona Cezarego Pazury zachwyca przemianą.
Gwiazda TLC wywalczyła nowe życie! Schudła ponad 226 kg i zainwestowała w nowy uśmiech (FOTO)
Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Tlc
Gwiazda TLC wywalczyła nowe życie! Schudła ponad 226 kg i zainwestowała w nowy uśmiech (FOTO)
Tammy Slaton z programu "Siostry wielkiej wagi" zachwyca metamorfozą.
Wersow pochwaliła się córką. 2-letnia Maja z torebką LV za kilka tysięcy złotych!
Aktualności Dzieci gwiazd Newsy
Friz Wersow
Wersow pochwaliła się córką. 2-letnia Maja z torebką LV za kilka tysięcy złotych!
Majusia już się dorobiła?
Karol Nawrocki chce zabrać 800 plus Ukraińcom!
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Karol Nawrocki Prezydent
Karol Nawrocki chce zabrać 800 plus Ukraińcom!
W grę wchodzą również inne, nowe ustawy...
Były dziennikarz TVN oskarżony o udział w napadzie! Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Jacek B. Oskarżenia
Były dziennikarz TVN oskarżony o udział w napadzie! Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności
Dziennikarz jednak nie przyznaje się do winy.
Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok Stanisława Sojki!
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Nie żyje Sekcja Zwłok
Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok Stanisława Sojki!
Śledczy nie mają wątpliwości...
Wielki powrót Beaty Kozidrak! Na scenie wspomniała o Kołaczkowskiej i Sojce (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd
Beata Kozidrak Joanna Kołaczkowska
Wielki powrót Beaty Kozidrak! Na scenie wspomniała o Kołaczkowskiej i Sojce (WIDEO)
Artystka powróciła ze zdwojoną siłą!
Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama… ZDJĘCIA
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Domy Gwiazd Edyta Herbuś
Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama… ZDJĘCIA
Cóż za sielanka!
Monika Richardson uderza w TVP i Marzenę Rogalską: „To jest pudrowanie trupa”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Drama Marzena Rogalska
Monika Richardson uderza w TVP i Marzenę Rogalską: „To jest pudrowanie trupa”
Dziennikarka nie szczędziła mocnych słów wobec stacji i koleżanki po fachu.
Joanna Opozda dodała rozczulające zdjęcia z synkiem! Ależ on jest podobny do mamy!
Aktualności Dzieci gwiazd Newsy
Joanna Opozda
Joanna Opozda dodała rozczulające zdjęcia z synkiem! Ależ on jest podobny do mamy!
"Cała mama - na szczęście" - piszą internauci.
Zmęczona Małgorzata Rozenek nadaje z PARYSKIEGO kempingu z rodziną! „Nie są to luksusowe warunki” (FOTO)
Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
Zmęczona Małgorzata Rozenek nadaje z PARYSKIEGO kempingu z rodziną! „Nie są to luksusowe warunki” (FOTO)
"Nie wiem jak to się stało" - przekazała fanom.
Paulina Krupińska odpoczywa w Barcelonie z Anną Lewandowską! Zafundowały sobie wspólną „randkę” (FOTO)
Z życia gwiazd
Anna Lewandowska Paulina Krupinska
Paulina Krupińska odpoczywa w Barcelonie z Anną Lewandowską! Zafundowały sobie wspólną „randkę” (FOTO)
Ich przyjaźń trwa już ponad dekadę.
Kamila Kalińczak stanęła na ślubnym kobiercu! Powiedziała „tak” nad jeziorem Como
Z życia gwiazd Związki gwiazd
śluby Gwiazd
Kamila Kalińczak stanęła na ślubnym kobiercu! Powiedziała „tak” nad jeziorem Como
Nie zabrakło wielu gwiazd polskiego show-biznesu.
To ją zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Poprzednia miłość Kuby Badacha była znaną skrzypaczką
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksandra Kwaśniewska Elwira Przybyłowska
To ją zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Poprzednia miłość Kuby Badacha była znaną skrzypaczką
Znajomość muzyka i dziennikarki była przypadkiem...
Gwiazdy brylują pod studiem „DDTVN”! Jesienna Natalia Nykiel, stylowa Lara Gessler…(FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Dzień Dobry Tvn Joanna Senyszyn
Gwiazdy brylują pod studiem „DDTVN”! Jesienna Natalia Nykiel, stylowa Lara Gessler…(FOTO)
Julia Kamińska, Joanna Senyszyn...
Blanka Lipińska pokazała efekty remontu hiszpańskiej willi! Starocie zamieniła w rustykalne gniazdko (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Blanka Lipińska Dom
Blanka Lipińska pokazała efekty remontu hiszpańskiej willi! Starocie zamieniła w rustykalne gniazdko (FOTO)
Celebrytka pokazała zdjęcia PRZED i PO. Zaskakująca różnica!
 