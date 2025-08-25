Lil Masti wyprawiła MAGICZNE 2. urodziny córki! Basen z kulkami czy bańki to dopiero początek… (FOTO)
Luksus i impreza na całego!
Aniela Bogusz znana wszystkim w sieci jako „Lil Masti” to influencerka i jedna z najpopularniejszych osobowości internetowych w naszym kraju. Celebrytka i jej mąż, od dwóch lat spełniają się w roli rodziców małej Ari, czym regularnie dzielą się w sieci. Teraz celebrytka pochwaliła się hucznymi 2. urodzinami córki, o których marzy chyba każde dziecko.
Influencerka korzystając jeszcze z ostatnich promyków słońca zorganizowała bajkową imprezę w plenerze. Główną atrakcją był wielki basen ze zjeżdżalnią wypełniony kulkami i plażowymi akcesoriami.
Atrakcja, która jednak chyba najbardziej przypadła do gustu dzieciakom, to bańki mydlane, które zrobiły prawdziwe show. Do tego została również zatrudniona animatorka, która uświetniła najmłodszym zabawę.
Nie zabrakło również przepięknego, piętrowego tortu w klimacie syrenki.
Całość ozdobiły również dekoracje takie jak ścianka z balonami czy stół z kwiatami, a wszystko w pastelowych kolorach.
Jeśli chodzi o jedzenie i przekąski to tutaj również było na bogato.
Kolorowe ciasta, babeczki do wyboru do koloru!
Była również kolorowa strefa z napojami, sokami i smoothie.
