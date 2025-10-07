Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam mają niezwykłe talenty

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Choć Cichopek aktywnie działa w mediach społecznościowych, rzadko pokazuje twarze dzieci. Zawsze dba o ich prywatność.

„Chronię je przed światem mediów. Wolę sama pokazać to, co chcę, niż pozwolić, by ktoś wdzierał się z aparatem do mojego życia”

– podkreślała.

Helena i Adam często pojawiają się na rodzinnych zdjęciach, także w social mediach rodziców. Internauci zauważają, że są uderzająco podobni do Kasi i Marcina: