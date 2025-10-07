times-dark
Kozaczek
Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam mają niezwykłe talenty

Zobacz najnowsze zdjęcia jej dzieci. Adaś już przerósł mamę!

Urodziny
07.10.2025
Marysia
Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Katarzyna Cichopek obchodzi dziś 43. urodziny.

Choć przez lata była w centrum medialnych wydarzeń, dla niej zawsze najważniejsza była rodzina. Helena i Adam to jej największa miłość i powód do dumy. Dzieci rosną jak na drożdżach – córka rozwija się artystycznie, a syn coraz bardziej przypomina tatę.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Katarzyna Cichopek zadebiutowała na ekranie jako nastolatka, a dziś należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd.

Mimo intensywnej kariery zawodowej zawsze podkreśla, że jej najważniejszą rolą jest rola mamy. Wspólnie z byłym mężem, Marcinem Hakielem, wychowują dwoje dzieci – 17 – letniego Adama i 11-letnią Helenkę.

„Mam wrażenie, że jestem ciepłą, otwartą mamą, która daje dużo miłości i bezpieczeństwa. To dzięki dzieciom moje życie stało się pełniejsze” – mówiła w jednym z wywiadów.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Adam przyszedł na świat w 2009 roku, a cztery lata później dołączyła do niego Helenka. Oboje wychowują się w atmosferze pełnej miłości i wsparcia. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel mimo rozstania dbają o to, by dzieci zawsze czuły się bezpieczne i miały dobry kontakt z obojgiem rodziców.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Adam interesuje się sportem – szczególnie boksem i treningami na siłowni, w czym towarzyszy mu tata.

Z kolei Helenka przejawia artystyczne pasje: tańczy, gra na pianinie i występuje w szkolnych spektaklach.

Wystąpiła na scenie Teatru Muzycznego Roma – dumna mama relacjonowała jej występ z widowni.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Choć Cichopek aktywnie działa w mediach społecznościowych, rzadko pokazuje twarze dzieci. Zawsze dba o ich prywatność.

„Chronię je przed światem mediów. Wolę sama pokazać to, co chcę, niż pozwolić, by ktoś wdzierał się z aparatem do mojego życia”

– podkreślała.

Helena i Adam często pojawiają się na rodzinnych zdjęciach, także w social mediach rodziców. Internauci zauważają, że są uderzająco podobni do Kasi i Marcina:

„Syn – cały tata, córka – mama!” – piszą w komentarzach.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Po rozstaniu z Marcinem Hakielem aktorka wielokrotnie podkreślała, że najważniejsze jest dobro dzieci.

„Staram się robić wszystko, żeby chronić je przed komentarzami i medialnym zamieszaniem. Zdajemy ten egzamin jako rodzina, bo się wspieramy i kochamy” – mówiła w wywiadzie z Vivą.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą

Dziś, w dniu swoich 43. urodzin, Katarzyna Cichopek może być dumna – nie tylko z kariery, ale przede wszystkim z tego, jaką jest mamą.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam rosną jak na drożdżach!

