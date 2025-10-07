Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam mają niezwykłe talenty
Zobacz najnowsze zdjęcia jej dzieci. Adaś już przerósł mamę!
Katarzyna Cichopek obchodzi dziś 43. urodziny.
Choć przez lata była w centrum medialnych wydarzeń, dla niej zawsze najważniejsza była rodzina. Helena i Adam to jej największa miłość i powód do dumy. Dzieci rosną jak na drożdżach – córka rozwija się artystycznie, a syn coraz bardziej przypomina tatę.
Katarzyna Cichopek zadebiutowała na ekranie jako nastolatka, a dziś należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd.
Mimo intensywnej kariery zawodowej zawsze podkreśla, że jej najważniejszą rolą jest rola mamy. Wspólnie z byłym mężem, Marcinem Hakielem, wychowują dwoje dzieci – 17 – letniego Adama i 11-letnią Helenkę.
„Mam wrażenie, że jestem ciepłą, otwartą mamą, która daje dużo miłości i bezpieczeństwa. To dzięki dzieciom moje życie stało się pełniejsze” – mówiła w jednym z wywiadów.
Adam przyszedł na świat w 2009 roku, a cztery lata później dołączyła do niego Helenka. Oboje wychowują się w atmosferze pełnej miłości i wsparcia. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel mimo rozstania dbają o to, by dzieci zawsze czuły się bezpieczne i miały dobry kontakt z obojgiem rodziców.
Adam interesuje się sportem – szczególnie boksem i treningami na siłowni, w czym towarzyszy mu tata.
Z kolei Helenka przejawia artystyczne pasje: tańczy, gra na pianinie i występuje w szkolnych spektaklach.
Wystąpiła na scenie Teatru Muzycznego Roma – dumna mama relacjonowała jej występ z widowni.
Choć Cichopek aktywnie działa w mediach społecznościowych, rzadko pokazuje twarze dzieci. Zawsze dba o ich prywatność.
„Chronię je przed światem mediów. Wolę sama pokazać to, co chcę, niż pozwolić, by ktoś wdzierał się z aparatem do mojego życia”
– podkreślała.
Helena i Adam często pojawiają się na rodzinnych zdjęciach, także w social mediach rodziców. Internauci zauważają, że są uderzająco podobni do Kasi i Marcina:
„Syn – cały tata, córka – mama!” – piszą w komentarzach.
Po rozstaniu z Marcinem Hakielem aktorka wielokrotnie podkreślała, że najważniejsze jest dobro dzieci.
„Staram się robić wszystko, żeby chronić je przed komentarzami i medialnym zamieszaniem. Zdajemy ten egzamin jako rodzina, bo się wspieramy i kochamy” – mówiła w wywiadzie z Vivą.
Dziś, w dniu swoich 43. urodzin, Katarzyna Cichopek może być dumna – nie tylko z kariery, ale przede wszystkim z tego, jaką jest mamą.
