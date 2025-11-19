Gdy widzowie odkryli akta Dominica w amerykańskich bazach sądowych, internet zalała fala screenów i artykułów. Uczestnik miał w przeszłości zakaz zbliżania się do nieletniej, nadzór kuratorski i obowiązek wykonania terapii.

Internauci znaleźli też dokumenty z jego późniejszego zatrzymania, gdy wspólnie z bratem miał brać udział w bójce zakończonej ciężkimi obrażeniami ofiary.

Co ciekawe, Dominic już w trakcie programu mówił o „trudnej młodości”, ale nie ujawnił, o co dokładnie chodzi. TVN po wybuchu afery podkreślał, że uczestnik nie zgłosił informacji o wyroku, co było obowiązkiem podczas castingów.

To jeden z najpoważniejszych skandali w historii show.