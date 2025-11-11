Marta Nawrocka na dzień Święta Niepodległości postawiła na modne spodnie „dzwony”, czarny golf i rękawiczki. Cały look zrobił jednak biały płaszcz, o dłuższym i dwurzędowym kroju. Uwagę zwracają również czarne szpilki. Model obuwia, na który zdecydowała się prezydentowa należy do tych odważnych. Wszystko za sprawą dość wysokiej i cienkiej szpilki, która mogłaby zrobić psikusa na kostce brukowej.