Nawroccy na obchodach Dnia Niepodległości. Wszystkie oczy na buty Pierwszej Damy. Odważnie (FOTO)
1/6
11 listopada to jedno z najważniejszych świąt narodowych Polaków. Upamiętnia odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów i powrót Polski na mapę Europy. To dzień radości, ale i refleksji nad wolnością. Cały kraj świętuje poprzez odbywające się uroczystości, marsze i koncerty, a biało-czerwone flagi przypominają o poświęceniu tych, którzy walczyli o wolną ojczyznę
2/6
Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka po raz pierwszy celebrują Święto Niepodległości jako para prezydencka. Już od samego rana prezydent i Pierwsza Dama zaczęli obchody. Z tej okazji udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego, a później wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny. Spójrzcie, jak tego dnia się prezentowali.
3/6
Prezydent Karol Nawrocki standardowo zadał szyku w garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie. Do tego dobrał eleganckie buty oraz czarny płaszcz. Uwagę jednak jak zwykle zwraca stylizacja Pierwszej Damy.
4/6
Marta Nawrocka na dzień Święta Niepodległości postawiła na modne spodnie „dzwony”, czarny golf i rękawiczki. Cały look zrobił jednak biały płaszcz, o dłuższym i dwurzędowym kroju. Uwagę zwracają również czarne szpilki. Model obuwia, na który zdecydowała się prezydentowa należy do tych odważnych. Wszystko za sprawą dość wysokiej i cienkiej szpilki, która mogłaby zrobić psikusa na kostce brukowej.
5/6
Trzeba przyznać, że potrzeba umiejętności, by tak pewnie chodzić w wysokich szpilkach.
6/6
Para prezydencka prezentowała się wyjątkowo szykowanie.