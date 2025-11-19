Kiedy „Top Model” wraca na antenę z kolejną, 14. już edycją, fani formatu z sentymentem wracają do dawnych sezonów i zastanawiają się, kto z uczestników faktycznie zrobił coś więcej niż jedną kampanię po finale. Część z nich dawno zniknęła z radaru, ale jest też grupa nazwisk, które dziś tworzą polski mainstream: prowadzą reality shows, grają w serialach, lądują w reklamach największych marek i jeżdżą po świecie na zdjęcia.

Co ciekawe, wielu z nich nie wygrało programu. Niektórzy odpadli przed finałem, inni zajęli dalsze miejsca, ale konsekwencja, charyzma i social media zrobiły swoje.