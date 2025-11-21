Szeremeta w mini wpadła na salony. Nikt jej nie poznał, tak się zmieniła
Julia Szeremeta to dziś jedna z najpopularniejszych polskich sportsmenek. Wszyscy kojarzą ją z ringu, ale teraz do sieci trafiły ujęcia, gdzie emanuje kobiecością – zdjęcia 22-letniej bokserki zachwycają.
Julia Szeremeta zachwyciła cały świat
Bokserka pochodzi z niewielkiego Bieniowa – wsi w województwie lubelskim, w której mieszka zaledwie kilkadziesiąt osób. Karierę sportową zaczęła w wieku 5 lat, próbując sił w karate, by 8 lat później zacząć trenować boks. Przełomowym rokiem w jej życiu był 2022 – została wtedy mistrzynią Polski w kategorii wagowej do 60 kg,
Dwa lata później, w marcu 2024 roku zakwalifikowała się na turniej będący największym marzeniem każdego sportowca – igrzyska olimpijskie. To tutaj kariera Szeremety weszła do najwyższej ligi.
ZOBACZ TAKŻE: Dramat Kasi Zillmann po porażce w „TzG”. Jej życie jest w rozsypce. Fani płaczą razem z nią
Julia Szeremeta zrobiła wielką furorę na olimpiadzie
Odbywające się w Paryżu Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 to turniej, którego polscy fani boksu nigdy nie zapomną. Julia Szeremeta wystąpiła w kategorii do 57 kg, zachwycając swoimi zwycięstwami. Zawodniczka przegrała dopiero w wielkim finale – z pochodzącą z Tajwanu Lin Yu-ting.
Jej występy na olimpiadzie zrobiły furorę, a polscy kibice do samego końca wierzyli w jej złoty medal. Jakiś czas później, w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca roku 2024 w Polsce zajęła wysokie 7. miejsce. W tym samym roku została również odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
ZOBACZ TAKŻE: Z Zillmann nie jest najlepiej. Po „TZG” rozegrał się dramat
Julia Szeremeta zachwyciła na planie „Top Model”
Zawodniczka w ten weekend wystąpi na młodzieżowych mistrzostwach Europy w boksie – to ostatni rok, w którym wiek pozwala jej na udział w tej imprezie. Polscy kibice liczą na powtórkę sprzed dwóch lat, kiedy to Szeremeta na mistrzostwach w Budvie zdobyła złoto.
Jednak jeszcze przed wyjazdem Julia pojawiła się na wielkim finale 14. edycji „Top Model”, gdzie zachwyciła wszystkich. Zawodniczka kojarzona jest raczej z dresami, rękawicami i ciężkimi treningami – teraz jednak zachwyciła piękną kreacją podkreślającą nie jej siłę, ale kobiecość.
Szeremeta wstawiła swoje zdjęcie na Instagrama. Wybrała czarną, wieczorową stylizacją – do czarnej mini założyła pięknie zdobione rajstopy, w połączeniu z czarnymi butami na grubym obcasie.
Dziś gościnnie na wielkim finale @topmodelpolskatvn i trzymamy mocno kciuki za wszystkich finalistów ✊🙌🏻✨ – podpisała zdjęcie.
Pod zdjęciem natychmiast pojawiły się komentarze pełne zachwytów zarówno nad strojem, jak i urodą zawodniczki:
- Ale stylówa, przepraszam czy tu biją?
- Piękna i zdolna jest ta nasza Julka
- wyglądasz jak milion dolarów
- Super modelka bardzo dobrze wyglądasz super fotki
- Ujęcie mistrzowskie
- Z twoją urodą ten finał byś wygrała
- Bóg Ci dał ręce do walki a nogi do piękna
ZOBACZ TAKŻE: Ostra reakcja Zillmann po rozstaniu z partnerką. Ujawnia, co zaszło