Julia Szeremeta to dziś jedna z najpopularniejszych polskich sportsmenek. Wszyscy kojarzą ją z ringu, ale teraz do sieci trafiły ujęcia, gdzie emanuje kobiecością – zdjęcia 22-letniej bokserki zachwycają. Julia Szeremeta zachwyciła cały świat Bokserka pochodzi z niewielkiego Bieniowa – wsi w województwie lubelskim, w której mieszka zaledwie kilkadziesiąt osób. Karierę sportową zaczęła w wieku 5 lat, próbując sił w karate, by 8 lat później zacząć trenować boks. Przełomowym rokiem w jej życiu był 2022 – została wtedy mistrzynią Polski w kategorii wagowej do 60 kg, Dwa lata później, w marcu 2024 roku zakwalifikowała się na turniej będący największym marzeniem każdego sportowca – igrzyska olimpijskie. To tutaj kariera Szeremety weszła do najwyższej ligi. ZOBACZ TAKŻE: Dramat Kasi Zillmann po porażce w „TzG”. Jej życie jest w rozsypce. Fani płaczą razem z nią

Julia Szeremeta zrobiła wielką furorę na olimpiadzie Odbywające się w Paryżu Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 to turniej, którego polscy fani boksu nigdy nie zapomną. Julia Szeremeta wystąpiła w kategorii do 57 kg, zachwycając swoimi zwycięstwami. Zawodniczka przegrała dopiero w wielkim finale – z pochodzącą z Tajwanu Lin Yu-ting. Jej występy na olimpiadzie zrobiły furorę, a polscy kibice do samego końca wierzyli w jej złoty medal. Jakiś czas później, w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca roku 2024 w Polsce zajęła wysokie 7. miejsce. W tym samym roku została również odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. ZOBACZ TAKŻE: Z Zillmann nie jest najlepiej. Po „TZG” rozegrał się dramat