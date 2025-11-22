Plejada gwiazd na Balu Fundacji TVN: Krupa, Rozenek, El Dursi, Pazura…
Charytatywny Bal Fundacji TVN to wyjątkowe i prestiżowe wydarzenie, które co roku gromadzi przedstawicieli świata mediów, kultury, sportu oraz biznesu. Podczas tego uroczystego wieczoru spotykają się osoby znane i cenione, a także przyjaciele fundacji, by wspólnie celebrować ideę niesienia pomocy.
Atmosfera elegancji i dobroczynności towarzyszy każdemu elementowi gali — od czerwonego dywanu, przez występy artystyczne, aż po licytacje unikatowych przedmiotów i doświadczeń. Wszystkim uczestnikom przyświeca jeden, nadrzędny cel: zebranie jak najwyższej kwoty na wsparcie podopiecznych Fundacji TVN oraz realizację jej kolejnych projektów pomocowych.
