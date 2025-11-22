Nawigacja

Plejada gwiazd na Balu Fundacji TVN: Krupa, Rozenek, El Dursi, Pazura…

Autor Karolina Ossowska

1/39 Bal Fundacji TVN
Bal Fundacji TVN 2025: zdjęcia gwiazd, fot.: AKPA

Charytatywny Bal Fundacji TVN to wyjątkowe i prestiżowe wydarzenie, które co roku gromadzi przedstawicieli świata mediów, kultury, sportu oraz biznesu. Podczas tego uroczystego wieczoru spotykają się osoby znane i cenione, a także przyjaciele fundacji, by wspólnie celebrować ideę niesienia pomocy.

2/39 Bal Fundacji TVN - Paulina Krupińska-Karpiel
Paulina Krupińska-Karpiel- Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA

Atmosfera elegancji i dobroczynności towarzyszy każdemu elementowi gali — od czerwonego dywanu, przez występy artystyczne, aż po licytacje unikatowych przedmiotów i doświadczeń. Wszystkim uczestnikom przyświeca jeden, nadrzędny cel: zebranie jak najwyższej kwoty na wsparcie podopiecznych Fundacji TVN oraz realizację jej kolejnych projektów pomocowych.

3/39 Bal Fundacji TVN - Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan
Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
4/39 Bal Fundacji TVN - Martyna Wojciechowska
Plejada gwiazd na Balu Fundacji TVN: Krupa, Rozenek, El Dursi, Pazura…
5/39 Bal Fundacji TVN - Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi - Bal fundacji TVN, fot.: KAPiF
6/39 Bal Fundacji TVN - Małgorzata Socha
Małgorzata Socha - Bal Fundacji TVN, fot.: KAPiF
7/39 Bal Fundacji TVN - Julia Kamińska
Julia Kamińska - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
8/39 Bal Fundacji TVN - Ewa Drzyzga
Ewa Drzyzga - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
9/39 Bal Fundacji TVN - Małgorzata Tomaszewska
Małgorzata Tomaszewska - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
10/39 Bal Fundacji TVN - Agnieszka Dygant
Agnieszka Dygant - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
11/39 Bal Fundacji TVN - Joanna Krupa
Joanna Krupa - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
12/39 Bal Fundacji TVN - Marta Krupa
Marta Krupa - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
13/39 Bal Fundacji TVN - Katarzyna Sokołowska
Katarzyna Sokołowska - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
14/39 Bal Fundacji TVN - Katarzyna Kolenda - Zaleska
Katarzyna Kolenda-Zaleska - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
15/39 Bal Fundacji TVN - Jan Pirowski
Jan Pirowski - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
16/39 Bal Fundacji TVN - Piotr Marciniak
Piotr Marciniak - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
17/39 Bal Fundacji TVN - Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski
Aleksandra Żebrowska, Michał Żebrowski - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
18/39 Bal Fundacji TVN - Robert Kupisz
Robert Kupisz - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
19/39 Bal Fundacji TVN - Izabela Janachowska i KRzysztof Jabłoński
Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
20/39 Bal Fundacji TVN - Łukasz Jemioł
Łukasz Jemioł - Bal Fundacji TVN, fot. AKPA
21/39 Bal Fundacji TVN - Izabella Krzan
Izabella Krzan - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
22/39 Bal Fundacji TVN - Edyta Pazura i Cezary Pazura
Edyta Pazura, Cezary Pazura - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
23/39 Bal Fundacji TVN - Agnieszka Sienkiewicz
Agnieszka Sienkiewicz - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
24/39 Bal Fundacji TVN - Michał Mikołajczak i Edyta Zając
Michał Mikołajczak i Edyta Zając - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
25/39 Bal Fundacji TVN - Mateusz Hładki
Mateusz Hładki- Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
26/39 Bal Fundacji TVN - Bartek Jędrzejak
Bartek Jędrzejak- Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
27/39 Bal Fundacji TVN - Monika Olejnik z partnerem
Monika Olejnik z Partnerem- Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
28/39 Bal Fundacji TVN - Dawid Woliński
Dawid Woliński - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
29/39 Bal Fundacji TVN - Katarzyna Warnke-
Katarzyna Warnke - Bal Fundacji TVN, fot.:AKPA
30/39 Bal Fundacji TVN - Marta Kuligowska
Marta Kuligowska- Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
31/39 Bal Fundacji TVN - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor
Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
32/39 Bal Fundacji TVN - Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska- Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
33/39 Bal Fundacji TVN - Dorota Szelągowska z partnerem
Dorota Szelągowska z partnerem - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
34/39 Bal Fundacji TVN - Sandra Hajduk
Sandra Hajduk - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
35/39 Bal Fundacji TVN - Anita Werner i Michał Kołodziejczyk
Anita Werner i Michał Kołodziejczyk - Bal Fundacji TVN, fot,: AKPA
36/39 Bal Fundacji TVN - Zuzanna Lewandowska i Radomir Wit
Zuzanna Lewandowska i Radomir Wit - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
37/39 Bal Fundacji TVN - Dagmara Kaczmarek- Szałkow
Dagmara Kaczmarek- Szałkow- Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
38/39 Bal Fundacji TVN - Katarzyna Kieli, Zuzanna Lewandowska
Katarzyna Kieli, Zuzanna Lewandowska - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
39/39 Bal Fundacji TVN - Marta Wierzbicka
Marta Wierzbicka - Bal Fundacji TVN, fot.: AKPA
7 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze

Szelągowska – dramat

Odpowiedz

Najlepiej Drzyzga i Krupińska

Odpowiedz
Zobacz odpowiedzi (1)

Pięknie Rozenek. Najpiękniejsza ikona mody

Odpowiedz

Edyta Zając najpiękniejsza, klasa

Odpowiedz

Pani Werner i Koroniewska wyglądają piękne i kreacje eleganckie

Odpowiedz

Okropne kreacje i gwiazdy 6 ligia

Odpowiedz
Najnowsze
Zobacz również
﻿