Plejada gwiazd na Festiwalu Weselnych Przebojów! Elżbieta Romanowska, Michał Wiśniewski… (FOTO)

Magdalena Kajra Kajrowicz i Sławomir Zapała

Nad jeziorem Czos zaśpiewali: Michał Wiśniewski, Weekend, Tercet czyli Kwartet, Sławomir, Joanna Moro, Masters, Classic, Kapela Ciupagi, Topky, Izabela Trojanowska i Zespół Max z Jankowej. Gospodarzami byli Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, a w roli wodzireja wystąpił Andrzej Kozłowski.