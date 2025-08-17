Plejada gwiazd na Festiwalu Weselnych Przebojów! Elżbieta Romanowska, Michał Wiśniewski… (FOTO)
Magdalena Kajra Kajrowicz i Sławomir Zapała, Kinga Zawodnik, Rafał Maserak...
15 sierpnia amfiteatr w Mrągowie zmienił się w wielkie dwudniowe polskie wesele. Pierwszy dzień Festiwalu Weselnych Przebojów Telewizji Polsat upłynął pod hasłem „Wesele na całego”.
16 sierpnia upłynął pod znakiem „Biesiady na poprawiny”, w której wystąpiły najgorętsze nazwiska polskiej estrady!
Nad jeziorem Czos zaśpiewali: Michał Wiśniewski, Weekend, Tercet czyli Kwartet, Sławomir, Joanna Moro, Masters, Classic, Kapela Ciupagi, Topky, Izabela Trojanowska i Zespół Max z Jankowej. Gospodarzami byli Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, a w roli wodzireja wystąpił Andrzej Kozłowski.
