Plejada gwiazd na Festiwalu Weselnych Przebojów! Elżbieta Romanowska, Michał Wiśniewski… (FOTO)

Magdalena Kajra Kajrowicz i Sławomir Zapała, Kinga Zawodnik, Rafał Maserak...

Joanna Moro Kajra Michał Wiśniewski
/ 17.08.2025 /
Aurora
Joanna Moro źródło AKPA

Joanna Moro

15 sierpnia amfiteatr w Mrągowie zmienił się w wielkie dwudniowe polskie wesele. Pierwszy dzień Festiwalu Weselnych Przebojów Telewizji Polsat upłynął pod hasłem „Wesele na całego”.

Michał Wiśniewski źródło AKPA

Michał Wiśniewski

16 sierpnia upłynął pod znakiem „Biesiady na poprawiny”, w której wystąpiły najgorętsze nazwiska polskiej estrady!

Magdalena Kajra Kajrowicz, Sławomir Zapała-min źródło AKPA

Magdalena Kajra Kajrowicz i Sławomir Zapała

Nad jeziorem Czos zaśpiewali: Michał Wiśniewski, Weekend, Tercet czyli Kwartet, Sławomir, Joanna Moro, Masters, Classic, Kapela Ciupagi, Topky, Izabela Trojanowska i Zespół Max z Jankowej. Gospodarzami byli Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, a w roli wodzireja wystąpił Andrzej Kozłowski.

Kinga Zawodnik-min źródło AKPA

Kinga Zawodnik
Rafał Maserak-min źródło AKPA

Rafał Maserak
Elżbieta Romanowska źródło AKPA

Elżbieta Romanowska
Piotr Gąsowski-min źródło AKPA

Piotr Gąsowski
Andrzej Kozłowski-min źródło AKPA

Andrzej Kozłowski
Radosław Liszewski źródło AKPA

Radosław Liszewski
Robert Rozmus-min źródło AKPA

Robert Rozmus
Izabela Trojanowska-min źródło AKPA

Izabela Trojanowska
Next Dance źródło AKPA

Next Dance
Hanna Śleszyńska-min źródło AKPA

Hanna Śleszyńska
