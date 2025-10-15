Gwiazdy na premierze serialu „Czarna śmierć”! Ilona Ostrowska, stylowa Anna Karczmarczyk, Stockinger… (FOTO)

Premiera serialu "Czarna śmierć"

15 września w warszawskiej Kinotece odbyła się premiera serialu „Czarna śmierć” w reżyserii Kuby Czekaja, który na ekranach zadebiutuje już 9 listopada o godz. 20:25 w TVP1. „Czarna śmierć” to produkcja inspirowana prawdziwymi zdarzeniami z 1963 roku, która odsłania prawdę o odwadze w czasach epidemii. W swojej formule łączy elementy thrillera medycznego z dramatem szpiegowskim. Obok napięcia i dramatyzmu znajdzie się miejsce na humor i ironię, które w czasach PRL-u bywały jedynym sposobem na przetrwanie.