Kozaczek
Gwiazdy na premierze serialu „Czarna śmierć”! Ilona Ostrowska, stylowa Anna Karczmarczyk, Stockinger… (FOTO)

Kuba Czekaj, Tomasz Ziętek...

/ 15.10.2025 /
źródło AKPA

1 / 11

Premiera serialu "Czarna śmierć"

15 września w warszawskiej Kinotece odbyła się premiera serialu „Czarna śmierć” w reżyserii Kuby Czekaja, który na ekranach zadebiutuje już 9 listopada o godz. 20:25 w TVP1. „Czarna śmierć” to produkcja inspirowana prawdziwymi zdarzeniami z 1963 roku, która odsłania prawdę o odwadze w czasach epidemii. W swojej formule łączy elementy thrillera medycznego z dramatem szpiegowskim. Obok napięcia i dramatyzmu znajdzie się miejsce na humor i ironię, które w czasach PRL-u bywały jedynym sposobem na przetrwanie.

źródło AKPA

2 / 11

Anna Karczmarczyk
źródło AKPA

3 / 11

Kuba Czekaj
źródło AKPA

4 / 11

Robert Stockinger
źródło AKPA

5 / 11

Tomasz Ziętek
źródło AKPA

6 / 11

Ilona Ostrowska
źródło AKPA

7 / 11

Agnieszka Podsiadlik
źródło AKPA

8 / 11

Tomasz Sapryk
źródło AKPA

9 / 11

Rafał Mohr
źródło AKPA

10 / 11

Michał Kwieciński
źródło AKPA

11 / 11

Tomasz Ziętek, Anna Karczmarczyk, Agnieszka Podsiadlik
