Nowa ekranizacja „Lalki” nabiera rozpędu, a Maria Dębska zdradziła nam, jak naprawdę wyglądała kulisy jej angażu i co sądzi o swojej postaci.

To może być jedna z najbardziej wyczekiwanych ekranizacji ostatnich lat. Powstaje nowa filmowa wersja „Lalki” Bolesława Prusa, a w rolę Kazimiery Wąsowskiej wcieli się Maria Dębska. Aktorka wyznała nam wprost: nie musiała nawet iść na casting! Jak to się stało? I co tak bardzo poruszyło ją na planie?

W rozmowie z Kozaczkiem aktorka nie ukrywała, że propozycja zagrania w „Lalce” przyszła do niej bez zapowiedzi, a także bez selekcji:

Po prostu dostałam propozycję, nie było tam castingu do mojej roli. Dostałam ją już jakiś czas temu i bardzo się ucieszyłam, bo to jest jedna z moich ukochanych książek – zdradziła Maria Dębska, nie kryjąc wzruszenia.

,,Jestem wzruszona, że ten film powstaje i że mogę zagrać w takim towarzystwie – jakimś kosmicznym!” – dodała, nawiązując do obsady, która według dotychczasowych informacji, robi naprawdę duże wrażenie.

W „Lalce” Maria Dębska zagra jedną z najbardziej fascynujących bohaterek – Kazimierę Wąsowską. Kobietę niezależną, świadomą siebie, a na tle XIX-wiecznych realiów – wręcz rewolucyjną.

Wiele osób uważa, że to jest najbardziej współczesna i bliska naszym czasom kobieta. To jest kobieta, która myśli o sobie w takich kategoriach kobiety silnej, która się nie boi, która ma własne zdanie. W tamtych czasach była bardzo, bardzo wyemancypowana. Nie ulegała konwenansom, więc to dla mnie ogromna frajda! – opowiadała z entuzjazmem.

Choć zdjęcia do filmu trwają w najlepsze, produkcja już budzi ogromne emocje. Nowoczesne spojrzenie na klasykę, gwiazdorska obsada i aktorzy, którzy nie boją się głośno mówić o swojej miłości do literatury – to wszystko może sprawić, że „Lalka” trafi nie tylko do serc kinomanów, ale i nowych pokoleń.

Czekacie na nową wersję „Lalki”? My już nie możemy się doczekać premiery.