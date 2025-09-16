Piotr Stramowski przez wielu jest nazywany bożyszczem kobiet. Przystojny aktor zdobył szeroką rozpoznawalność za sprawą produkcji, takich jak: „Pitbull. Nowe porządki i Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. Grał też w innych filmach Patryka Vegi, m.in. „Botoks” i „Kobiety mafii”. Ostatnio wystąpił w roli modela podczas pokazu marki Bytom. Aktor w rozmowie z Kozaczkiem zdradził szczegóły. Wspomniał również o niewinnym flircie z… Joanną Opozdą!

Piotr Stramowski zszokowany wygraną Karola Nawrockiego! „Nie w tę stronę powinna iść Polska” (WIDEO)

Piotr Stramowski zdradził kulisy flirtu z Joanną Opozdą. „To trollowanie internetu”

Piotr Stramowski chętnie korzysta z mediów społecznościowych, gdzie często chwali się wysportowaną sylwetką. Oprócz tego zamieszcza też wiele rodzinnych i zabawnych kadrów. Jeden z nich skomentowała Joanna Opozda, która nie kryła się z tym, że podziwia wygląd przystojnego mężczyzny. Na odpowiedź Piotra Stramowskiego nie musiała długo czekać… Mężczyzna nazwał ją syrenką, a przed kamerami Kozaczka tłumaczył się z tego zabawnego sformułowania:

To się nazywa trollowanie internetu. Gdzieś tam zrobiłem błąd stylistyczny, ale nikt nie zauważył. Nawet tego później nie sprawdzałem, ale wiedziałem, że internet będzie płonął, więc to wrzuciłem. Zrobiłem to z przekorą, trochę sarkastycznie — podkreślił Piotr Stramowski.

Gwiazdy na urodzinach „K MAG”! Stramowski z ukochaną, Magdalena Lamparska, Natasza Urbańska (FOTO)