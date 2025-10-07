Quebonafide bryluje z ukochaną na premierze u Szczęsnych. Taki widok to rzadkość! (FOTO)
To ich wspólny, ściankowy debiut!
Wczoraj wieczorem (6 października) odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Szczęsny”. Produkcja przedstawia drogę do wielkiej kariery bramkarza, który przez lata pełnił funkcję reprezentanta Polski, a dziś jest częścią jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich, czyli FC Barcelona.
Największym zaskoczeniem tamtego wieczoru była chyba jednak obecność muzyka Quebonafide i jego ukochanej Martyny Byczkowskiej. Para do tej pory unikała blichtru i fleszy, ale tym razem postanowili zrobić wyjątek i zadebiutowali wspólnie z Mariną i Wojtkiem na ściance.
Dobry humor nie odstępował parę ani na chwilę, a międzyczasie nie brakowało czułych objęć. Taki widok to naprawdę rzadkość, bo odkąd są razem, to raczej nie afiszują się publicznie i unikają ścianek.
Aktora tego dnia miała na sobie czarny crop top, szorty i dłuższą marynarkę w paski. Do tego dobrała rajstopy i botki. Quebo natomiast postawił na „total black look” w postaci czarnego golfu, spodni i sportowych butów.
Warto wspomnieć, że relacja Quebo i aktorki ujrzała światło dzienne w połowie 2024 r. Aktorka i muzyk poznali się przy pracy nad musicalem inspirowanym życiem rapera. Ich praca zawodowa nagle przerodziła się w uczucie i jak widać, do dziś tworzą zgraną parę. Quebonafide jeszcze w tym roku w rozmowie z Kanałem Zero przyznał, że widzi w Martynie swoją przyszłą małżonkę.
