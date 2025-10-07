Quebonafide bryluje z ukochaną na premierze u Szczęsnych. Taki widok to rzadkość! (FOTO)

Quebonafide i Martyna Byczkowska na premierze filmu u Szczęsnych

Dobry humor nie odstępował parę ani na chwilę, a międzyczasie nie brakowało czułych objęć. Taki widok to naprawdę rzadkość, bo odkąd są razem, to raczej nie afiszują się publicznie i unikają ścianek.

Aktora tego dnia miała na sobie czarny crop top, szorty i dłuższą marynarkę w paski. Do tego dobrała rajstopy i botki. Quebo natomiast postawił na „total black look” w postaci czarnego golfu, spodni i sportowych butów.