times-dark
Kozaczek
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd

Quebonafide bryluje z ukochaną na premierze u Szczęsnych. Taki widok to rzadkość! (FOTO)

To ich wspólny, ściankowy debiut!

Marina łuczenko-szczęsna Martyna Byczkowska Quebonafide Wojciech Szczęsny
/ 07.10.2025 /
KJ
akpa20251006_dok_w_szcz_pw_8423 źródło AKPA

1 / 5

Quebonafide i Martyna Byczkowska na premierze filmu u Szczęsnych

Wczoraj wieczorem (6 października) odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Szczęsny”. Produkcja przedstawia drogę do wielkiej kariery bramkarza, który przez lata pełnił funkcję reprezentanta Polski, a dziś jest częścią jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich, czyli FC Barcelona.

akpa20251006_dok_w_szcz_pw_8417 źródło AKPA

2 / 5

Quebonafide i Martyna Byczkowska na premierze filmu u Szczęsnych

Największym zaskoczeniem tamtego wieczoru była chyba jednak obecność muzyka Quebonafide i jego ukochanej Martyny Byczkowskiej. Para do tej pory unikała blichtru i fleszy, ale tym razem postanowili zrobić wyjątek i zadebiutowali wspólnie z Mariną i Wojtkiem na ściance.

forum-1043956563 źródło Radosław NAWROCKI / FORUM

3 / 5

Quebonafide i Martyna Byczkowska na premierze filmu u Szczęsnych

Dobry humor nie odstępował parę ani na chwilę, a międzyczasie nie brakowało czułych objęć. Taki widok to naprawdę rzadkość, bo odkąd są razem, to raczej nie afiszują się publicznie i unikają ścianek. 

 

Aktora tego dnia miała na sobie czarny crop top, szorty i dłuższą marynarkę w paski. Do tego dobrała rajstopy i botki. Quebo natomiast postawił na „total black look” w postaci czarnego golfu, spodni i sportowych butów.

akpa20251006_dok_w_szcz_pw_8438 źródło AKPA

4 / 5

Quebonafide i Martyna Byczkowska na premierze filmu u Szczęsnych

Warto wspomnieć, że relacja Quebo i aktorki ujrzała światło dzienne  w połowie 2024 r. Aktorka i muzyk poznali się przy pracy nad musicalem inspirowanym życiem rapera. Ich praca zawodowa nagle przerodziła się w uczucie i jak widać, do dziś tworzą zgraną parę. Quebonafide jeszcze w tym roku w rozmowie z Kanałem Zero  przyznał, że widzi w Martynie swoją przyszłą małżonkę.

akpa20251006_dok_w_szcz_pw_8395 źródło AKPA

5 / 5

Quebonafide i Martyna Byczkowska na premierze filmu u Szczęsnych
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…
Newsy Polscy celebryci Skandale Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Philipp Plein Sandra Kubicka
Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…
„Wszystko jej zabrał!”
Były partner Dody i Doroty Gardias pokazał ukochaną. W końcu znalazł tę jedyną
Ale plota! Newsy
Dariusz Pachut
Były partner Dody i Doroty Gardias pokazał ukochaną. W końcu znalazł tę jedyną
,,Ten moment, kiedy wszystko się zgadza'' - napisał Dariusz Pachut na Instagramie.
Maciej Kurzajewski naprawdę się postarał na 43. urodziny Cichopek. Mieli tego dnia z pewnością gorącą noc
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd Związki gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski naprawdę się postarał na 43. urodziny Cichopek. Mieli tego dnia z pewnością gorącą noc
Dziennikarz zadbał o każdy szczegół.
Friz i Wersow ujawnili, ile kosztował ich ślub! Kwota w milionach…
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Friz Wersow
Friz i Wersow ujawnili, ile kosztował ich ślub! Kwota w milionach…
Friz i Wersow rozbili bank!
Maciej Kurzajewski przygotował dla Kasi Cichopek urodzinową niespodziankę. Ależ ją zaskoczył! (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
Maciej Kurzajewski przygotował dla Kasi Cichopek urodzinową niespodziankę. Ależ ją zaskoczył! (WIDEO)
Aktorka kończy dziś 43 lata.
Daniel Martyniuk olał nawet własnego syna. To straszne, co wypisuje w sieci
Ale plota! Wpadki gwiazd Z życia gwiazd Związki gwiazd
Afera Chrzciny
Daniel Martyniuk olał nawet własnego syna. To straszne, co wypisuje w sieci
Cóż za zwroty akcji!
To on był pierwszym chłopakiem Kasi Cichopek! Dla niego chciała wyjechać z kraju, ale wkrótce poznała Hakiela
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
To on był pierwszym chłopakiem Kasi Cichopek! Dla niego chciała wyjechać z kraju, ale wkrótce poznała Hakiela
Ciekawe jak wyglądałoby życie aktorki, gdyby jej pierwszy związek jednak przetrwał?
Daria Zawiałow ZARĘCZYŁA SIĘ! Kim jest jej nowy ukochany?
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Daria Zawiałow Mateusz Dziekoński
Daria Zawiałow ZARĘCZYŁA SIĘ! Kim jest jej nowy ukochany?
Czyżby artystka wreszcie odnalazła prawdziwą miłość?
Dagmara zabrała głos po pogrzebie Jacka Wójcika! Wyjaśniła, dlaczego nie pojawiła się na ceremonii
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Dagmara Kaźmierska Jacek Wójcik
Dagmara zabrała głos po pogrzebie Jacka Wójcika! Wyjaśniła, dlaczego nie pojawiła się na ceremonii
Gwiazda "Królowych życia" nie gryzła się w język.
Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd Związki gwiazd
Ben Affleck Jennifer Lopez
Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…
Tylko spójrzcie, jak dokazywali mimo rozstania.
Nowa twarz Kim Kardashian! Fani komentują: „Wyglądasz jak twoja mama Kris”. Podobne? (FOTO)
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Kim Kardashian Metamorofoza
Nowa twarz Kim Kardashian! Fani komentują: „Wyglądasz jak twoja mama Kris”. Podobne? (FOTO)
Celebrytka zaskoczyła odmienionym wizerunkiem w Paryżu.
Internauci grzmią na zbiórkę Qczaja po wypadku. Nie dowierzają w jego słowa…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Qczaj Wsparcie
Internauci grzmią na zbiórkę Qczaja po wypadku. Nie dowierzają w jego słowa…
"Obiecuję, że nie wydam na VIAGRĘ w żelu" - zapewnia z humorem celebryta.
Małgorzata Rozenk-Majdan w rozpaczy na Sri Lance: „Znoszę to ciężko…”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Królowa Przetrwania Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenk-Majdan w rozpaczy na Sri Lance: „Znoszę to ciężko…”
Celebrytka nie ukrywa swoich trudów.
Gruchnęły wieści o Szczęsnym na kilka godzin przed premierą. Chodzi o jego romanse!
Ale plota! TV Wideo Z życia gwiazd
Film Film "Szczęsny"
Gruchnęły wieści o Szczęsnym na kilka godzin przed premierą. Chodzi o jego romanse!
Bramkarz ujawnił dotąd nieznane fakty.
Agnieszka Kaczorowska o odcinku z mamą Rogacewicza: „Stresuję się…” (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska o odcinku z mamą Rogacewicza: „Stresuję się…” (WIDEO)
Tancerka ujawnia, że jeszcze nie poznała przyszłej teściowej.
Marcin Rogacewicz rozpływa się podczas wywiadu nad Agnieszką: „Najlepsza tancerka”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz rozpływa się podczas wywiadu nad Agnieszką: „Najlepsza tancerka”
Padły wzruszające słowa!
 