Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
1 / 5
6 października odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Szczęsny”. Produkcja przedstawia drogę do wielkiej kariery bramkarza, który przez lata pełnił funkcję reprezentanta Polski, a dziś jest częścią jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich, czyli FC Barcelona.
2 / 5
Premiera zgromadziła całą plejadę gwiazd ze świata show-biznesu i sportu w tym pojawiła się m.in. Roksana Węgiel i jej mąż Kevin Mglej, którzy wspólnie pozowali na ściance.
3 / 5
Do sieci trafiło również nagranie, na którym widzimy, ż Roxie zabrała ze sobą również swojego 14-letniego brata Maxa. Artystka w pewnym momencie zaczepiła na ściance Wojtka Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka prosząc o zdjęcie z bratem, który jest pewnie fanem piłki nożnej. Siostra wkroczyła do akcji, a pamiątkowe zdjęcie zakończyło się sukcesem.
4 / 5
5 / 5
Anonim | 9 października 2025
Chciała om obciągnąć, SUE FEBIL SZCZESNY IOZNAYECTYPKO CZYLI ZSZYWA W UKRADŁ NSIUE, A DRYULGMI PALAMT RUSIUE CUCBHUDADJKO OD ŻE UTWÓR ND, QENGYEK MUŚ DO Z W Z CZ C KEVIN SAM W C PONIALO TIANOKADIIEMM U,