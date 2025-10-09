times-dark
Kozaczek
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)

Nagranie obiegło już sieć!

Grzegorz Krychowiak Roksana Węgiel Wojciech Szczęsny
/ 09.10.2025 /
KJ
6 października odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Szczęsny”. Produkcja przedstawia drogę do wielkiej kariery bramkarza, który przez lata pełnił funkcję reprezentanta Polski, a dziś jest częścią jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich, czyli FC Barcelona.

Premiera zgromadziła całą plejadę gwiazd ze świata show-biznesu i sportu w tym pojawiła się m.in. Roksana Węgiel i jej mąż Kevin Mglej, którzy wspólnie pozowali na ściance.

@meczykipl 📸 Fota z Wojtkiem Szczęsnym i Grzegorzem Krychowiakiem? Jest! 🫡 @ROXIE na pomoc młodszemu bratu! 🤓 @Prime Video Polska #Szczesny #współpracareklamowa ♬ dźwięk oryginalny - Meczyki.pl

Do sieci trafiło również nagranie, na którym widzimy, ż Roxie zabrała ze sobą również swojego 14-letniego brata Maxa. Artystka w pewnym momencie zaczepiła na ściance Wojtka Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka prosząc o zdjęcie z bratem, który jest pewnie fanem piłki nożnej. Siostra wkroczyła do akcji, a pamiątkowe zdjęcie zakończyło się sukcesem.

Anonim | 9 października 2025

