Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Był przykładnym mężem, potem „królem warszawskich nocy”. Przypominamy związki legendarnego aktora.

/ 27.08.2025 /
Romans z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Andrzej Chyra kończy 61 lat

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Andrzej Chyra świętuje dziś 61. urodziny. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów od lat budzi emocje nie tylko rolami na ekranie, ale i burzliwym życiem prywatnym.

Od małżeństwa z Martą Kownacką, przez dekadę w związku z Magdaleną Cielecką, aż po relację z młodszą o 24 lata Pauliną Jaroszewicz– jego historia miłosna to pasmo namiętności, kryzysów i nowych początków.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Andrzej Chyra nigdy nie uchodził za „grzecznego chłopca” polskiego kina, ale sam przyznawał, że najspokojniejszy okres życia przypadł na czas jego pierwszego małżeństwa.

Z Martą Kownacką, poznaną jeszcze w szkole teatralnej, wiódł życie ustatkowanego męża. To właśnie ona miała pomóc mu zdobyć jedną z przełomowych ról w filmie „Dług”.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Los jednak chciał inaczej. To Kownacka poznała go z Magdaleną Cielecką, zapraszając koleżankę na imprezę.

Spotkanie przerodziło się w romans, który szybko wywrócił życie Chyry do góry nogami. Para przez lata uchodziła za jedną z najpiękniejszych w polskim show-biznesie, ale ich dekada była daleka od sielanki.

Kryzysy, rozstania i powroty przeplatały się z plotkami o nocnych eskapadach aktora.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Magdalena Cielecka po latach wyznała w „Twoim Stylu”, że życie z nią nie jest łatwe, ale zawsze „warte wysiłku”. Chyra tymczasem zaczął coraz mocniej dryfować w stronę nocnego życia i artystycznego chaosu.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Nowy etap rozpoczął się dopiero w 2013 roku, gdy na planie filmu „W imię…” poznał Paulinę Jaroszewicz.

Młodsza o 24 lata asystentka reżysera odmieniła jego codzienność, a narodziny syna Tadeusza sprawiły, że z „króla klubów” Chyra stał się domatorem i oddanym ojcem.

Choć związek nie przetrwał, aktor nie ukrywa, że syn nadał jego życiu zupełnie nowy sens.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Choć Andrzej Chyra od lat uchodzi za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, w życiu prywatnym zmagał się z demonami.

Sam otwarcie przyznał, że przez lata walczył z uzależnieniem od alkoholu. W szczerych wywiadach wyznawał, że dopiero pobyt w ośrodku odwykowym pozwolił mu spojrzeć na siebie z dystansu i zacząć odzyskiwać kontrolę.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Największym impulsem do zmiany okazał się jego syn Tadeusz.

Aktor podkreślał, że nie chciał, by chłopiec dorastał z obrazem ojca zniszczonego nałogiem.

,,Nie wyobrażałem sobie, że będzie miał przed oczami wizerunek ojca z przykrym oddechem”

– mówił.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Chyra nie ukrywa, że droga do trzeźwości była wyjątkowo trudna, ale dziś podkreśla, że od kilku lat żyje „na czysto”.

Dzięki temu, jak sam stwierdził, odzyskał ostrość widzenia i możliwość w pełni cieszenia się życiem. To doświadczenie nie tylko zmieniło jego codzienność, ale także stało się jednym z fundamentów, na których buduje swoją relację z synem.

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
scena z: Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
scena z: Andrzej Chyra

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Andrzej Chyra

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
Andrzej Chyra

Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat
