Romans Andrzeja Chyry z Magdaleną Cielecką zaczął się… dzięki żonie. Aktor kończy 61 lat

Andrzej Chyra świętuje dziś 61. urodziny. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów od lat budzi emocje nie tylko rolami na ekranie, ale i burzliwym życiem prywatnym.

Od małżeństwa z Martą Kownacką, przez dekadę w związku z Magdaleną Cielecką, aż po relację z młodszą o 24 lata Pauliną Jaroszewicz– jego historia miłosna to pasmo namiętności, kryzysów i nowych początków.