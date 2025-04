Skrywana miłość Pawła Królikowskiego. Romans, dziecko i tajemnica, która wyszła na jaw po latach…

Małżeństwo, które przetrwało wszystko (prawie)

Dopiero po śmierci Pawła Królikowskiego media zaczęły ujawniać informacje o jego relacji z inną kobietą. Wszystko zaczęło się w latach 90., kiedy aktor tworzył młodzieżowy program „Truskawkowe Studio”. To właśnie tam, według doniesień, miał poznać kobietę, z którą po latach stworzył sekretny związek. Była studentką, on – znanym już twórcą i ojcem rodziny. Ich relacja była poważna – zamieszkali razem, a owocem tego związku był syn Maciek. Relacja nie przetrwała próby czasu..

Paweł wrócił do domu. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, świadoma zdrady i faktu istnienia dziecka, podjęła trudną decyzję: postanowiła nie kończyć małżeństwa. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, spojrzała mężowi w oczy i zobaczyła, że nie chce rozbijać rodziny.

„Dziecko niczemu nie jest winne. Musimy otoczyć je wspólnie miłością” — mówiła. Z czasem Maciek zaczął odwiedzać dom Królikowskich, a cała rodzina zaakceptowała jego obecność. Aktorka nie ukrywała, że kosztowało ją to wiele bólu, ale ostatecznie nie żałuje swojej decyzji.

Gdy Paweł Królikowski zmarł w 2020 roku, ich córka Julia powiedziała matce:

„Mamo, jestem ci wdzięczna, że wybaczyłaś tacie”. To zdanie – proste, ale przejmujące – stało się dla Ostrowskiej-Królikowskiej potwierdzeniem, że wybrała dobrze.

„Gdybym szukała odwetu, byłabym dziś zgorzkniałą kobietą. Zemsta i złość to niedobrzy doradcy” — podsumowała.

Z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par aktorskich w Polsce. Mimo medialnych zawirowań i plotek, uchodzili za duet nie do złamania. Wielokrotnie podkreślali, że rodzina i sztuka są dla nich najważniejsze. Gdy Paweł zachorował, to właśnie Małgorzata czuwała przy nim do końca. Jednak z biegiem lat coraz częściej mówiło się o cieniach tej relacji, o poświęceniach i o niedopowiedzianych historiach z przeszłości.

