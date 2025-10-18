Serial „Ranczo” błyskawicznie podbił serca widzów, którzy z zapartym tchem śledzili perypetie bohaterów z Wilkowyj. Choć od emisji ostatniego odcinka minęło już kilka lat, produkcja wciąż cieszy się ogromną popularnością, a aktorzy chętnie wracają wspomnieniami do tego projektu. Ilona Ostrowska, znana z roli Lucy, w rozmowie z redakcją Kozaczka opowiedziała, jak dziś patrzy na udział w tym kultowym serialu. Wspomniała też o uwielbianym Pawle Królikowskim.

Ilona Ostrowska we wzruszających słowach o Pawle Królikowskim: „Stał się moją bliską osobą”

Dziennikarz Kozaczka zapytał Ostrowską, jak wspomina czasy z planu „Rancza”. Aktorka bez zawahania podzieliła się swoimi przemyśleniami: „Ta produkcja była prawie 20 lat temu… Wspominam bardzo sentymentalnie ten czas” – zaczęła aktorka.

Jak przyznała, udział w „Ranczu” i czas spędzony na planie przyniósł jej ogromną popularność. Podkreśliła też, że widzowie pokochali bohaterów serialu, co było jednym z kluczy do sukcesu. Wróciła przy tym wspomnieniami do współpracy z Pawłem Królikowskim.

Jeśli chodzi o odejścia naszych bliskich, bo Paweł absolutnie stał się moją bliską osobą, moim przyjacielem, to jest ogromna strata. Niewytłumaczalna, poruszająca i tak naprawdę tu bym postawiła kropkę, bo cóż tu opowiadać więcej – podsumowała Ostrowska.

Jak widać, choć Paweł Ostrowski odszedł w 2020 roku, cztery lata po emisji ostatniego odcinka „Rancza”, to zarówno widzowie, jak i aktorzy do tej pory ciepło wspominają go za kultową rolę „Kusego”.