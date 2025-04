Sofi ujawnia w swoim pierwszym vlogu: „Powiększałam piersi, a w tym czasie Wojtek został zatrzymany”

A tak tłumaczy się z kampanii, którą wrzuciła w czasie zatrzymania ukochanego:

„Nawet wrogowi nie życzyłabym tego, co ja wtedy czułam. Połowy dnia prawie nie pamiętam. Jak dostałam pierwsze jedzenie około godziny 18:00/19:00, to bardziej odżyłam. Weszłam na Insta i zobaczyłam milion wiadomości. Miałam tego dnia zaplanowaną reklamę – reels i storki. To wszystko wrzuciło się samo podczas mojej operacji o zaplanowanych godzinach. Oczywiście zapomniałam o tym, ponieważ nie miałam do tego głowy totalnie. Jak zobaczyłam, to oczywiście usunęłam. Pamiętam, że wtedy całą noc nie spałam. Cały czas podchodziła do mnie pielęgniarka i pytała, czy wszystko okej, ponieważ byłam podłączona do pulsu i mi bardzo skakał. Momentami miałam puls 160. Za każdym razem, gdy ktoś do mnie dzwonił zaczynałam płakać, ryczałam, nie mogłam się uspokoić” – wyznaje.