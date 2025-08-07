Spotkanie z trenerami i prowadzącymi „The Voice of Poland”: Margaret w dresie, a Michał Szpak odsłonił klatę

Tomson i Baron

Równolegle z nową odsłoną muzycznego programu w TVP VOD emitowany będzie internetowy format „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, którego sponsorem tytularnym jest Orange Polska.

W zupełnie nowej formule, będącej integralną częścią „The Voice of Poland”, niektórzy uczestnicy, którzy odpadli na różnych etapach programu, dostaną kolejną szansę zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności przed wielką publicznością oraz wygrania 16. edycji talent show.