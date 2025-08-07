Spotkanie z trenerami i prowadzącymi „The Voice of Poland”: Margaret w dresie, a Michał Szpak odsłonił klatę
Po raz pierwszy w historii polskiej edycji „The Voice of Poland” w programie pojawi się piąty fotel trenerski!
Obok Margaret, Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz Tomsona i Barona zobaczymy byłą uczestniczkę talent show TVP2 – wokalistkę Anię Karwan!
Najnowsza edycja „The Voice of Poland” będzie inna od dotychczasowych. Nie tylko ze względu na wyjątkowe głosy nowych uczestników, którzy będą walczyć o spełnienie muzycznych marzeń, ale również z powodu kilku nowych zasad, które będą obowiązywać w 16. serii hitowego programu.
Równolegle z nową odsłoną muzycznego programu w TVP VOD emitowany będzie internetowy format „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, którego sponsorem tytularnym jest Orange Polska.
W zupełnie nowej formule, będącej integralną częścią „The Voice of Poland”, niektórzy uczestnicy, którzy odpadli na różnych etapach programu, dostaną kolejną szansę zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności przed wielką publicznością oraz wygrania 16. edycji talent show.
O tym, kto to będzie, zdecyduje nowa trenerka – Ania Karwan. Wokalistka była uczestniczką 7. edycji „The Voice of Poland”.
Mimo że w programie zajęła trzecie miejsce, talent show otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. Dzięki ciężkiej pracy Ania Karwan jest dziś jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, której przeboje znają miliony!
„The Voice of Poland” jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła. Dzisiaj wracam jako trenerka. Jestem wzruszona, przejęta, podekscytowana i pewna tego, że jestem w najlepszym miejscu swojego życia, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem i stać się oparciem dla uczestników. Już za chwilę zaczynamy pierwsze nagrania i nie mogę się doczekać efektów naszej pracy, którą będziecie mogli oglądać od 6 września w „The Voice of Poland” i „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” – wyznała piąta trenerka.
Pojawienie się w programie Ani Karwan z pewnością wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, zaskakujących zwrotów akcji i ogrom emocji, jakich dotąd w programie jeszcze nie było!
Na czym będzie polegać „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, którego uczestnicy mogą zmienić bieg wydarzeń całego programu?
To 9-odcinkowy format internetowy, w którym Ania Karwan skompletuje własną drużynę złożoną z uczestników 16. edycji „The Voice of Poland”.
Podczas „Przesłuchań w Ciemno” trenerka wybierze 10 uczestników, którym nie udało się odwrócić żadnego z foteli na scenie głównej, ale według niej zasługują na kolejną szansę na zaistnienie na polskiej scenie muzycznej.
W każdym z pierwszych pięciu odcinków internetowego talent show na scenie wystąpi dwoje uczestników, którzy zachwycili wokalistkę. Po ich występach Ania Karwan zdecyduje, kto lepiej poradził sobie wokalnie i zasłużył na miejsce na tzw. Gorącym Krześle.
Nikt jednak nie może czuć się bezpiecznie – w „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” dostępne są tylko trzy krzesła, co oznacza, że tylko troje uczestników przejdzie do kolejnego etapu.
Na etapie Bitew 16. serii talent show TVP2 trenerka „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” wybierze po jednej osobie z każdego z trzech odcinków, która odpadła w tej fazie. Każdy z tych uczestników zmierzy się wokalnie z osobą siedzącą na Gorącym Krześle.
Po trzech muzycznych pojedynkach Ania Karwan zdecyduje, kto był najlepszy i awansuje bezpośrednio do półfinału „The Voice of Poland”.
Z etapu Nokaut do „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” trafi czworo uczestników – po jednym z drużyny każdego trenera – którzy nie przeszli dalej, ale w których Ania Karwan dostrzegła wyjątkowy potencjał.
Po ich indywidualnych występach ruszy głosowanie internetowe. To właśnie widzowie, za pośrednictwem aplikacji, wybiorą jedną osobę, która dołączy do półfinału programu.