times-dark
Kozaczek
Programy TV

Spotkanie z trenerami i prowadzącymi „The Voice of Poland”: Margaret w dresie, a Michał Szpak odsłonił klatę

Będzie też specjalna trenerka. Została nią... Sprawdź!

Maciej Musiał Margaret Michał Szpak Paulina Chylewska
/ 07.08.2025 /
Karolina T.
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

1 / 9

To ona została piątą trenerką „The Voice of Poland”!

Po raz pierwszy w historii polskiej edycji „The Voice of Poland” w programie pojawi się piąty fotel trenerski!

 

Obok Margaret, Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz Tomsona i Barona zobaczymy byłą uczestniczkę talent show TVP2 – wokalistkę Anię Karwan!

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

2 / 9

Michał Szpak

Najnowsza edycja „The Voice of Poland” będzie inna od dotychczasowych. Nie tylko ze względu na wyjątkowe głosy nowych uczestników, którzy będą walczyć o spełnienie muzycznych marzeń, ale również z powodu kilku nowych zasad, które będą obowiązywać w 16. serii hitowego programu.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

3 / 9

Tomson i Baron

Równolegle z nową odsłoną muzycznego programu w TVP VOD emitowany będzie internetowy format „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, którego sponsorem tytularnym jest Orange Polska.

 

W zupełnie nowej formule, będącej integralną częścią „The Voice of Poland”, niektórzy uczestnicy, którzy odpadli na różnych etapach programu, dostaną kolejną szansę zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności przed wielką publicznością oraz wygrania 16. edycji talent show.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

4 / 9

Anna Karwan

O tym, kto to będzie, zdecyduje nowa trenerka – Ania Karwan. Wokalistka była uczestniczką 7. edycji „The Voice of Poland”.

 

Mimo że w programie zajęła trzecie miejsce, talent show otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. Dzięki ciężkiej pracy Ania Karwan jest dziś jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, której przeboje znają miliony!

Na zdj.: Margaret, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

5 / 9

Maragert

„The Voice of Poland” jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła. Dzisiaj wracam jako trenerka. Jestem wzruszona, przejęta, podekscytowana i pewna tego, że jestem w najlepszym miejscu swojego życia, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem i stać się oparciem dla uczestników. Już za chwilę zaczynamy pierwsze nagrania i nie mogę się doczekać efektów naszej pracy, którą będziecie mogli oglądać od 6 września w „The Voice of Poland” i „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” – wyznała piąta trenerka.

Na zdj.: Kuba Badach, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

6 / 9

Kuba Badach

Pojawienie się w programie Ani Karwan z pewnością wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, zaskakujących zwrotów akcji i ogrom emocji, jakich dotąd w programie jeszcze nie było!

Na czym będzie polegać „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, którego uczestnicy mogą zmienić bieg wydarzeń całego programu?

 

To 9-odcinkowy format internetowy, w którym Ania Karwan skompletuje własną drużynę złożoną z uczestników 16. edycji „The Voice of Poland”.

Podczas „Przesłuchań w Ciemno” trenerka wybierze 10 uczestników, którym nie udało się odwrócić żadnego z foteli na scenie głównej, ale według niej zasługują na kolejną szansę na zaistnienie na polskiej scenie muzycznej.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

7 / 9

Maciej Musiał

W każdym z pierwszych pięciu odcinków internetowego talent show na scenie wystąpi dwoje uczestników, którzy zachwycili wokalistkę. Po ich występach Ania Karwan zdecyduje, kto lepiej poradził sobie wokalnie i zasłużył na miejsce na tzw. Gorącym Krześle.

 

Nikt jednak nie może czuć się bezpiecznie – w „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” dostępne są tylko trzy krzesła, co oznacza, że tylko troje uczestników przejdzie do kolejnego etapu.

Paulina Chylewska

8 / 9

Paulina Chylewska

Na etapie Bitew 16. serii talent show TVP2 trenerka „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” wybierze po jednej osobie z każdego z trzech odcinków, która odpadła w tej fazie. Każdy z tych uczestników zmierzy się wokalnie z osobą siedzącą na Gorącym Krześle.

Po trzech muzycznych pojedynkach Ania Karwan zdecyduje, kto był najlepszy i awansuje bezpośrednio do półfinału „The Voice of Poland”.

Michał Szpak

9 / 9

Michał Szpak

Z etapu Nokaut do „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” trafi czworo uczestników – po jednym z drużyny każdego trenera – którzy nie przeszli dalej, ale w których Ania Karwan dostrzegła wyjątkowy potencjał.

 

Po ich indywidualnych występach ruszy głosowanie internetowe. To właśnie widzowie, za pośrednictwem aplikacji, wybiorą jedną osobę, która dołączy do półfinału programu.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Ujawniono uczestników nowego sezonu „Good Luck Guys”. Wiele nazwisk zaskakuje!
Programy TV
Amazon Good Luck Guys
Ujawniono uczestników nowego sezonu „Good Luck Guys”. Wiele nazwisk zaskakuje!
Wśród uczestników gwiazda "Gliniarzy", blogerka modowa/szamanka, znana celebrytka...
Teleturniej „Idź na całość” po 24 latach wraca do telewizji! Tak wygląda dziś scenografia
Programy TV
Robert Motyka Zygmunt Chajzer
Teleturniej „Idź na całość” po 24 latach wraca do telewizji! Tak wygląda dziś scenografia
Nie zobaczymy go w Polsacie.
Joanna i Marta Krupa wkraczają do studia „Dzień Dobry TVN”! Perfekcyjnie połączyły elegancję i kobiecość (FOTO)
Programy TV
Joanna Krupa Marta Krupa
Joanna i Marta Krupa wkraczają do studia „Dzień Dobry TVN”! Perfekcyjnie połączyły elegancję i kobiecość (FOTO)
Siostry jak zwykle skupiły na sobie uwagę fotoreporterów.
Czy rozpoznasz te kultowe teksty z polskich komedii? „Mój mąż z zawodu jest dyrektorem” (QUIZ)
Programy TV TV Wideo
Cytaty Film
Czy rozpoznasz te kultowe teksty z polskich komedii? „Mój mąż z zawodu jest dyrektorem” (QUIZ)
Gwiazdy brylują przed studiem „Dzień Dobry TVN”! Pełna klasy Katarzyna Figura, Ewa Kasprzyk (FOTO)
Programy TV
Dzień Dobry Tvn Ewa Kasprzyk
Gwiazdy brylują przed studiem „Dzień Dobry TVN”! Pełna klasy Katarzyna Figura, Ewa Kasprzyk (FOTO)
Red Lips pokazała swój duży ciążowy brzuszek.
Ewa Wachowicz zaszokowana zwolnieniem Karoliny Gilon z Polsatu: „Ten rynek w tej chwili jest podzielony…” (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Afera Ewa Wachowicz
Ewa Wachowicz zaszokowana zwolnieniem Karoliny Gilon z Polsatu: „Ten rynek w tej chwili jest podzielony…” (WIDEO)
Była Miss Polonia zwraca uwagę na ważny etap w życiu prezenterki...
Agnieszka Kaczorowska ujawnia ws. „Tańca z Gwiazdami”! Zatańczy z Rogacewiczem? „Byłoby to coś innego”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska ujawnia ws. „Tańca z Gwiazdami”! Zatańczy z Rogacewiczem? „Byłoby to coś innego”
Ten duet od tygodni nie daje o sobie zapomnieć!
Gwiazdy meldują się na ramówce Polsatu! Cichopek w objęciach Kurzajewskiego, Kaczorowska, Wachowicz…(FOTO)
Czerwony dywan Programy TV Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Gwiazdy
Gwiazdy meldują się na ramówce Polsatu! Cichopek w objęciach Kurzajewskiego, Kaczorowska, Wachowicz…(FOTO)
Ela Romanowska, Aneta Zając, Marcin Rogacewicz, Tomasz Karolak, Cezary Pazura...
Agnieszka Kaczorowska ujawniła nagranie z nowymi uczestnikami „TzG”. Tuż obok niej zadowolony Rogacewicz
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska ujawniła nagranie z nowymi uczestnikami „TzG”. Tuż obok niej zadowolony Rogacewicz
Para znów została przyłapana na czułościach...
Poruszający wpis uczestnika po wypadku na torze „Ninja vs Ninja”: „Milimetr dzielił mnie od paraliżu”
Aktualności Programy TV
Albert "Brudny" Lorenz Ninja Warrior Polska
Poruszający wpis uczestnika po wypadku na torze „Ninja vs Ninja”: „Milimetr dzielił mnie od paraliżu”
Uczestnik złamał kręgosłup podczas rywalizacji.
Tomson i Baron ZWOLNIENI z „The Voice Kids”! Wiadomo także, kto NOWY zasiądzie w fotelu jurorskim
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Afromental Natasza Urbańska
Tomson i Baron ZWOLNIENI z „The Voice Kids”! Wiadomo także, kto NOWY zasiądzie w fotelu jurorskim
"Ktoś, kto nie śpiewa, trenerem" - piszą oburzeni internuci.
Izabela Krzan i Jan Pirowski zadebiutowali na antenie DDTVN. Widzowie już OCENILI ich występ
Aktualności Newsy Polscy celebryci Programy TV
Ddtvn Izabela Krzan
Izabela Krzan i Jan Pirowski zadebiutowali na antenie DDTVN. Widzowie już OCENILI ich występ
Nowy duet po raz pierwszy poprowadził „Dzień Dobry TVN”. Jak im poszło?
Obłędna Justyna Steczkowska wkracza do studia DDTVN! Ta spektakularna sukienka podkreśliła jej atuty
Programy TV
Ddtvn Justyna Steczkowska
Obłędna Justyna Steczkowska wkracza do studia DDTVN! Ta spektakularna sukienka podkreśliła jej atuty
Diva jak zawsze olśniewa wyglądem.
Gościni „PnŚ” wytknęła błąd Katarzynie Dowbor. Wyszło niezręcznie
Ale plota! Programy TV Wpadki gwiazd
Filip Antonowicz Katarzyna Dowbor
Gościni „PnŚ” wytknęła błąd Katarzynie Dowbor. Wyszło niezręcznie
Zaproszona do śniadaniówki nie wytrzymała i powiedziała to na wizji...
Tragiczny wypadek w „Ninja Warrior”! Żona poszkodowanego zabiera głos
Ale plota! Programy TV Wpadki gwiazd
Albert "Brudny" Lorenz Ninja Warrior Polska
Tragiczny wypadek w „Ninja Warrior”! Żona poszkodowanego zabiera głos
"Najgorsze...godziny mojego życia". Cóż za niefortunne zdarzenie...
Kiedyś był gwiazdą popularnego reality show. Dziś został…NOWYM ministrem sportu!
Ale plota! Newsy Programy TV
Idol Jakub Rutnicki
Kiedyś był gwiazdą popularnego reality show. Dziś został…NOWYM ministrem sportu!
Pamiętacie go z pierwszej edycji "Idola"?
 