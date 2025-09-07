Tłumy gwiazd w „Pytaniu na Śniadanie”. Kolorowa Kukulska, Kożuchowska, drapieżna Lamparska…(FOTO)

Natalia Kukulska

Studio „Pytania na Śniadanie” chyba dawno nie było tak wypełnione po brzegi znanymi osobistościami. Tym razem zagościła cała plejada artystów i gwiazd, która uświetniła telewizyjny poranek. Wśród gości m.in Natalia Kukulska. Piosenkarka postawiła na kolorową sukienkę i białe botki.