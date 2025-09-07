Tłumy gwiazd w „Pytaniu na Śniadanie”. Kolorowa Kukulska, Kożuchowska, drapieżna Lamparska…(FOTO)
Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron, Mateusz Banasiuk, Ola Szwed...
Studio „Pytania na Śniadanie” chyba dawno nie było tak wypełnione po brzegi znanymi osobistościami. Tym razem zagościła cała plejada artystów i gwiazd, która uświetniła telewizyjny poranek. Wśród gości m.in Natalia Kukulska. Piosenkarka postawiła na kolorową sukienkę i białe botki.
Do śniadaniówki zawitał także Mateusz Banasiuk. Aktor połączył elegancję z luzem co dał mu beżowy, oversize’owy garnitur, t-shirt i trampki.
Nie zabrakło również Joanny Przetakiewicz, która pojawiła się ze swoim pupilem. Projektantka mody postawiła tym razem na prostotę w postaci szarej, długiej kreacji.
Na kanapie „PnŚ” zasiadła również ikona polskiej kinematografii, czyli Małgorzata Kożuchowska. Aktorka zadała szyku w białej spódnicy, czarnej bluzce i czółenkach.
Na miejscu była również Aleksandra Szwed. Aktorka ubrała się w pomarańczową koszulę, jeansy i botki na szpilce.
W śniadaniówce pojawiła się również niemal cała ekipa „The Voice of Poland”, w której skład wchodzą: Kuba Badach, Margaret, Michał Szpak, Tomson, Baron i Anna Karwan.
Nie zabrakło również Magdaleny Lamparskiej. Aktorka postawiła na drapieżny look w postaci panterkowej sukienki i kowbojek.
Na miejscu był również jeden z najpopularniejszych sportowców w Polsce i nie tylko. Mariusz Pudzianowski robił wrażenie w studiu swoją pokaźną muskulaturą.
Jedną z prowadzących była dziś Marzena Rogalska, która niedawno powróciła na ekrany „Pytania na Śniadanie”. Dziennikarka brylowała w komplecie w modnym odcieniu burgundu.
W śniadaniówce gościł także Radosław Pazura. Aktor postawił na trampki, brązowe spodnie, koszulkę polo i marynarkę.
W studiu pojawiła się także znana influencerka Monika Kociołek. Celebrytka miała na sobie strojny i szalony look, który zapewnił jej kapelusz, kozaki i zwariowana marynarka hand made.
Wśród gości znalazł się również Piotr Zelt. Aktor pozował z prezenterką Magdaleną Pecką. Największą uwagę zwraca jednak jego nietypowa marynarka skonstruowana z kolorowych lampek.
Stare giry | 8 września 2025
Kukulska 50 i mini🤣🤣🤣🤣
Mac | 7 września 2025
Kożuchowska. Szyk. Klasa. Rozenek. Przy. Niej. To pośmiewisko. Starsze. Od. Kozuchowskiej.
Anonim | 7 września 2025
Idioto do potęguje
Anonim | 7 września 2025
