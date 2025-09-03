Olga Kalicka ujawnia NOWE wnętrza domu „Rodzinki.pl”! Jest przytulnie i na bogato! (FOTO)
Będziecie oglądać nowy sezon?
Rodzinka.pl wreszcie powraca na ekrany! Widzowie nie tylko będą mogli znów rozkoszować się zwariowanymi perypetiami Boskich, ale również zobaczą nową odsłonę ich domu. Teraz Olga Kalicka jeszcze przedpremierowo ujawniła, jak wyglądają ich nowe wnętrza.
„No to chodźcie ze mną na mały spacer po domu, który dobrze znacie… wracamy do Rodzinki.pl! Zabieram Was w podróż po kultowych wnętrzach, a już za chwilę cała Rodzinka ponownie zagości w Waszych domach! Premiera po 6 latach przerwy: 6 września, godz. 20:00, TVP2. Zapiszcie datę i bądźcie z nami – będzie dużo emocji, śmiechu i… wspomnień” – pisała na Instagramie Olga Kalicka.
Kultowe miejsce w domu Boskich to schody, które co prawda wiele się nie zmieniły, ale cała aranżacja wokół już tak. To właśnie tutaj rozgrywało się wiele scen, w tym pocałunki Olgi i Maćka.
„Te schody mi się kojarzą, jak z Maćkiem niejednokrotnie mieli sceny całowane na tych schodach” – mówiła Olga.
Nie da się ukryć, że nowe wnętrza domu Boskich są dużo bardziej przytulne. Kolory ścian i stary wystrój zostały zamienione na nowoczesny design, odcienie beżu i ciepłe światło.
Salon również przeszedł niemałą metamorfozę. Dominują tutaj lampki, drewniane meble, beżowe zasłony czy dodatki w stylu boho.
Jadalnia to również kultowe miejsce, które zawsze gromadziło całą rodzinkę do stołu. Teraz rodzina Boskich będzie zajadać się w przytulnej aranżacji, przy dużym, drewnianym stole i welurowych krzesłach. Całość zdobią jak zwykle wiszące lampy i duże obrazy.
„To, co jest ważne, to my w tych scenach jemy naprawdę i zawsze tutaj u nas jest pysznie”
– zdradziła aktorka.