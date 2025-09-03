Olga Kalicka ujawnia NOWE wnętrza domu „Rodzinki.pl”! Jest przytulnie i na bogato! (FOTO)

Nowe wnętrza Rodzinki.pl

Rodzinka.pl wreszcie powraca na ekrany! Widzowie nie tylko będą mogli znów rozkoszować się zwariowanymi perypetiami Boskich, ale również zobaczą nową odsłonę ich domu. Teraz Olga Kalicka jeszcze przedpremierowo ujawniła, jak wyglądają ich nowe wnętrza.

„No to chodźcie ze mną na mały spacer po domu, który dobrze znacie… wracamy do Rodzinki.pl! Zabieram Was w podróż po kultowych wnętrzach, a już za chwilę cała Rodzinka ponownie zagości w Waszych domach! Premiera po 6 latach przerwy: 6 września, godz. 20:00, TVP2. Zapiszcie datę i bądźcie z nami – będzie dużo emocji, śmiechu i… wspomnień” – pisała na Instagramie Olga Kalicka.