Tak mieszka Ewa Wachowicz. Prawdziwy raj na ziemi! Dom z bali zachwyca
Aż chciałoby się do niej wprowadzić! Zobaczcie ZDJĘCIA.
Widzowie już 18 lat mogą oglądać Ewę Wachowicz i jej przepisy na pyszne dania w programie „Ewa gotuje”.
Prywatnie piękna miss strzeże swojego ogniska domowego, ale tym razem zrobiła wyjątek. Pokazała, jak wygląda jej bajkowy dom.
Ewa Wachowicz na co dzień mieszka w malowniczym domu z bali w Zawoi.
Ceni sobie to miejsce za spokój, harmonię i bliskość natury.
Co ciekawe, cały dom jest zbudowany z bali. Naszą uwagę szczególnie przyciągnęła kuchnia dziennikarki.
To połączenie nowoczesności z tradycją, które idealnie pasuje do charakteru miss.
Ewa Wachowicz uwielbia częstować domowników własnoręcznie zrobionym ciastem.
W jej domu zawsze pachnie przysmakami i pysznymi daniami.
Ewa Wachowicz uwielbia zbierać siły do działania w kuchni. Dla miss gotowanie to pewien rodzaj medytacji.
Prowadząca „Halo tu Polsat” kocha spędzać w kuchni każdą wolną chwilę.
Ewa Wachowicz spokój łapie również na tarasie z dobra książką.
To właśnie w Zawoi odpoczywa od zgiełku Warszawy i blichtru związanego z bankietami oraz życiem w stolicy.
Ewa Wachowicz już planuje, jakie w tym roku przygotuje potrawy na świąteczny stół wigilijny.
Ekspertka od gotowania ma w głowie kilka pomysłów. Od lat jest wierna tradycyjnym potrawom, które lubi dopieszczać zaskakującymi składnikami.
Ewa Wachowicz wśród natury znajduje ukojenie i spokój.
To tutaj ładuje baterie na dni pełne zawodowych wyzwań.
Na tarasie Ewa Wachowicz chętnie spędza czas z bliskimi. Gra z nimi w szachy, ale także obserwuje przyrodę.
Taki krajobraz to prawdziwy cud natury.
Trudno oderwać wzrok od malowniczego domu Ewy Wachowicz.
Ewa Wachowicz stworzyła na Zawoi swoją oazę spokoju, do której tylko nieliczni mają wstęp.
Ewa Wachowicz ma smykałkę do tworzenia własnych ozdób i kolorowych dekoracji.
Stroiki świąteczne to dla Ewy Wachowicz żaden problem.
Miss lubi robić wszystko po swojemu, a w tworzeniu ozdób kieruje się umiarem i minimalizmem.