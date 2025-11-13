Nawigacja

Tak mieszka Ewa Wachowicz. Prawdziwy raj na ziemi! Dom z bali zachwyca

Autor Maciej Lechociński

Aż chciałoby się do niej wprowadzić! Zobaczcie ZDJĘCIA.

1/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Widzowie już 18 lat mogą oglądać Ewę Wachowicz i jej przepisy na pyszne dania w programie „Ewa gotuje”. 

Prywatnie piękna miss strzeże swojego ogniska domowego, ale tym razem zrobiła wyjątek. Pokazała, jak wygląda jej bajkowy dom.

2/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz na co dzień mieszka w malowniczym domu z bali w Zawoi. 

Ceni sobie to miejsce za spokój, harmonię i bliskość natury.

3/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Co ciekawe, cały dom jest zbudowany z bali. Naszą uwagę szczególnie przyciągnęła kuchnia dziennikarki.

To połączenie nowoczesności z tradycją, które idealnie pasuje do charakteru miss.

4/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz uwielbia częstować domowników własnoręcznie zrobionym ciastem. 

W jej domu zawsze  pachnie przysmakami i pysznymi daniami.

5/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz uwielbia zbierać siły do działania w kuchni. Dla miss gotowanie to pewien rodzaj medytacji. 

Prowadząca „Halo tu Polsat” kocha spędzać w kuchni każdą wolną chwilę.

6/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz spokój łapie również na tarasie z dobra książką. 

To właśnie w Zawoi odpoczywa od zgiełku Warszawy i blichtru związanego z bankietami oraz życiem w stolicy.

7/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz już planuje, jakie w tym roku przygotuje potrawy na świąteczny stół wigilijny. 

Ekspertka od gotowania ma w głowie kilka pomysłów. Od lat jest wierna tradycyjnym potrawom, które lubi dopieszczać zaskakującymi składnikami.

8/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz wśród natury znajduje ukojenie i spokój.

To tutaj ładuje baterie na dni pełne zawodowych wyzwań.

9/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Na tarasie Ewa Wachowicz chętnie spędza czas z bliskimi. Gra z nimi w szachy, ale także obserwuje przyrodę. 

Taki krajobraz to prawdziwy cud natury.

10/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Trudno oderwać wzrok od malowniczego domu Ewy Wachowicz.

11/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz stworzyła na Zawoi swoją oazę spokoju, do której tylko nieliczni mają wstęp. 

12/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Ewa Wachowicz ma smykałkę do tworzenia własnych ozdób i kolorowych dekoracji. 

13/13 Dom Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz, fot. AKPA.

Stroiki świąteczne to dla Ewy Wachowicz żaden problem. 

Miss lubi robić wszystko po swojemu, a w tworzeniu ozdób kieruje się umiarem i minimalizmem.

