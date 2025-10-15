Plejada osobistości na premierze spektaklu „Extasy show”! Janusz i Elżbieta Gajos, Marek Koterski z żoną, Krystyna Janda
Andrzej Pągowski, Krystyna Morgenstern, Małgorzata Bogdańska...
/ 15.10.2025 /
Elżbieta Gajos i Janusz Gajos
W Teatrze Polonia odbyła się premiera spektaklu „Extasy Show”.
Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski
Autorką sztuki jest Constanze Dennig, a tłumaczenia dokonał Piotr Szalsza. Za scenografię i kostiumy odpowiada Aneta Piekarska-Man (przy współpracy z Małgorzatą Domańską), za ruch sceniczny – Anna Iberszer.
Krystyna Tkacz
Na scenie wystąpią: Kamilla Baar, Ewa Decówna, Magdalena Zawadzka, Fabian Kocięcki i Andrzej Pieczyński.
Krystyna Janda
Andrzej Pągowski
Andrzej Chyra
Anna Iberszer
Krystyna Morgenstern
Małgorzata Bogdańska
