Wieniec od córeczek Pono. Napis na szarfie wyciska łzy

Autor Kacper Kulaszewski

Rafał Poniedzielski był znany milionom słuchaczy jako Pono. Jego nagła  śmierć w młodym wieku zszokowała całą branżę.

Pono zmarł 6 listopada, mając zaledwie 49 lat. Jego wkład w rozwój polskiego hip-hopu był nieoceniony – imponująca kariera rapera trwała niemal trzy dekady.

Wieniec od córeczek Pono. Napis na szarfie wyciska łzy
Na pogrzebie pojawiło się mnóstwo znanych przedstawiciel polskiej sceny hip-hopowej.

Z lokalnej, warszawskiej sceny pojawiły się legendy jego pokolenia, takie jak Wilku WDZ, Pezet czy Pelson, a także członkowie ZIP Składu – Fu, Sokół czy Jędker.

 

Wieniec od córeczek Pono. Napis na szarfie wyciska łzy
Pojawili się również raperzy z innych regionów Polski, w tym Peja i DJ Decks z Poznania.

Pono udzielał się charytatywnie  W 2006 roku założył fundację „Hej Przygodo” pomagającą dzieciom.

Oczkiem w głowie były jego żona i córka, nazywana przez niego Misią, którą pokazywał na Instagramie i o której mówił w wywiadach.

To jest moja muza na chwilę obecną i przypuszczam, że długo się to nie zmieni – mówił dla Glamrapu.

Wieniec od córeczek Pono. Napis na szarfie wyciska łzy
Wieńce pogrzebowe poruszają. Widzimy chociażby wieniec od kolegów z ZIP Składu.

„Bardzo nam Ciebie brakuje. ZIP Skład”

Wieniec od córeczek Pono. Napis na szarfie wyciska łzy
Na jednym z nich widzimy napis „Karina i Misia Kochanemu Rafałowi i Najukochańszemu Tacie”.

Ten widok doprowadza do łez.

