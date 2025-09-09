times-dark
Kozaczek
Zoë Kravitz zrobiła wielki krok – Harry Styles poznał tatę!

Co na to teść Lenny Kravitz?!

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)

Zoë Kravitz i Harry Styles nie ukrywają już swojego związku.

Para spędziła weekend w Nowym Jorku, gdzie aktorka postanowiła przedstawić swojego nowego partnera ojcu, Lenny’emu Kravitzowi.

Trójka została przyłapana przez paparazzich podczas wspólnego lunchu w modnej włoskiej restauracji.

Zoë Kravitz has reportedly introduced her new boyfriend, Harry Styles, to her father, rock legend Lenny Kravitz, during a lunch outing in New York City. The trio was seen enjoying a trendy meal together, sparking interest in their budding relationship. The public appearance suggests that the couple is becoming more comfortable with their romance, sharing moments with close family members. While details of the lunch conversation remain private, the gesture indicates a positive step in their relationship.

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)

Na zdjęciach widać, że Zoë i Harry nie szczędzili sobie czułości- trzymali się za ręce i wyglądali na w pełni zrelaksowanych w towarzystwie rodziny.

Sama Zoë postawiła na modny, minimalistyczny look: satynową spódnicę z niskim stanem i prosty top na ramiączkach.

Harry wybrał eleganckie spodnie i biały T-shirt, starając się zrobić jak najlepsze wrażenie na potencjalnie przyszłym teściu.

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)

Ich spotkanie nie mogło przejść bez echa.

Harry nie pokazałby się z tym światu, gdyby to było tylko przelotne zauroczenie. To coś świeżego, zabawnego, ale widać, że naprawdę bardzo im na sobie zależy

– donosi źródło cytowane przez amerykańskie media.

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)

Zanim para wybrała się na lunch z Lenny’m Kravitzem, paparazzi przyłapali Harry’ego o poranku… wychodzącego z apartamentu Zoë.

Piosenkarz wyglądał na wyluzowanego, ale wyraźnie starał się pozostać niezauważony – miał na sobie luźny strój i niósł swoje rzeczy w żółtej torbie. Dla fanów to jasny sygnał: spędzili noc razem.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Hot New Couple Harry Styles & Zoe Kravitz hold hands while walking in the East Village of New York **WEB EMBARGO UNTIL SEPTEMBER 6, 2025 UNTIL 3PM ET**

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)

Paparazzi już wcześniej uwiecznili zakochanych podczas spacerów w Brooklynie, wieczornych randek w Rzymie czy wspólnego wieczoru w Londynie.

Teraz jednak fakt, że Harry został przedstawiony ojcu Zoë, sprawia, że plotki o „luźnym romansie” wydają się coraz mniej wiarygodne.

Stylowy lunch w Nowym Jorku tylko podsycił spekulacje – czy to już początek czegoś naprawdę poważnego?

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)
Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)
