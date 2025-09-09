Zoë Kravitz zrobiła wielki krok – Harry Styles poznał tatę!

Zoë Kravitz przedstawiła nowego chłopaka swojemu ojcu! Harry Styles zjadł lunch z Lennym w Nowym Jorku (PAPARAZZI)

Na zdjęciach widać, że Zoë i Harry nie szczędzili sobie czułości- trzymali się za ręce i wyglądali na w pełni zrelaksowanych w towarzystwie rodziny.

Sama Zoë postawiła na modny, minimalistyczny look: satynową spódnicę z niskim stanem i prosty top na ramiączkach.

Harry wybrał eleganckie spodnie i biały T-shirt, starając się zrobić jak najlepsze wrażenie na potencjalnie przyszłym teściu.