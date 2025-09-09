Zoë Kravitz zrobiła wielki krok – Harry Styles poznał tatę!
Co na to teść Lenny Kravitz?!
Zoë Kravitz i Harry Styles nie ukrywają już swojego związku.
Para spędziła weekend w Nowym Jorku, gdzie aktorka postanowiła przedstawić swojego nowego partnera ojcu, Lenny’emu Kravitzowi.
Trójka została przyłapana przez paparazzich podczas wspólnego lunchu w modnej włoskiej restauracji.
Na zdjęciach widać, że Zoë i Harry nie szczędzili sobie czułości- trzymali się za ręce i wyglądali na w pełni zrelaksowanych w towarzystwie rodziny.
Sama Zoë postawiła na modny, minimalistyczny look: satynową spódnicę z niskim stanem i prosty top na ramiączkach.
Harry wybrał eleganckie spodnie i biały T-shirt, starając się zrobić jak najlepsze wrażenie na potencjalnie przyszłym teściu.
Ich spotkanie nie mogło przejść bez echa.
„Harry nie pokazałby się z tym światu, gdyby to było tylko przelotne zauroczenie. To coś świeżego, zabawnego, ale widać, że naprawdę bardzo im na sobie zależy”
– donosi źródło cytowane przez amerykańskie media.
Zanim para wybrała się na lunch z Lenny’m Kravitzem, paparazzi przyłapali Harry’ego o poranku… wychodzącego z apartamentu Zoë.
Piosenkarz wyglądał na wyluzowanego, ale wyraźnie starał się pozostać niezauważony – miał na sobie luźny strój i niósł swoje rzeczy w żółtej torbie. Dla fanów to jasny sygnał: spędzili noc razem.
Paparazzi już wcześniej uwiecznili zakochanych podczas spacerów w Brooklynie, wieczornych randek w Rzymie czy wspólnego wieczoru w Londynie.
Teraz jednak fakt, że Harry został przedstawiony ojcu Zoë, sprawia, że plotki o „luźnym romansie” wydają się coraz mniej wiarygodne.
Stylowy lunch w Nowym Jorku tylko podsycił spekulacje – czy to już początek czegoś naprawdę poważnego?
