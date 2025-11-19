Żona Krychowiaka zachwyca talią osy na premierze. Odważna stylizacja!
Aż trudno oderwać od niej wzrok.
19 listopada odbyła się oficjalna premiera produkcji „Krychowiak” o życiu prywatnym i zawodowym znanego piłkarza.
Grzegorz Krychowiak na tę okazję przybył z całą rodziną.
Fani będą mogli obejrzeć serial na platformie SkyShowtime.
Grzegorz Krychowiak na tę okazję wybrał świetnie skrojony luksusowy garnitur.
Mężczyzna nigdy nie oszczędzał na ubraniach.
Na evencie pojawił się sam Czesław Michniewicz.
My jednak nie mogliśmy oderwać wzroku od pięknej żony Grzegorza Krychowiaka — Celii.
Kobieta zadała szyku w kusej sukience i skórzanym płaszczu, do którego dobrała kozaki z tego samego materiału.
Celia Krychowiak ma świetne wyczucie stylu.
Grzegorz Krychowiak chętnie pozował do zdjęć z Czesławem Michniewiczem, trenerem piłkarskim.
Grzegorz Krychowiak nawet na krok nie odstępował pięknej żony — Celii.
Grzegorz Krychowiak na premirę serialu o sobie zaprosił całą rodzinę.
Wszyscy byli dumni z sukcesu Grzegorza Krychowiaka.
