Żona Krychowiaka zachwyca talią osy na premierze. Odważna stylizacja!

Autor Maciej Lechociński

Aż trudno oderwać od niej wzrok.

1/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Grzegorz Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

19 listopada odbyła się oficjalna premiera produkcji „Krychowiak” o życiu prywatnym i zawodowym znanego piłkarza.

Grzegorz Krychowiak na tę okazję przybył z całą rodziną.

2/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Grzegorz Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Fani będą mogli obejrzeć serial na platformie SkyShowtime. 

3/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Grzegorz Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Grzegorz Krychowiak na tę okazję wybrał świetnie skrojony luksusowy garnitur.

Mężczyzna nigdy nie oszczędzał na ubraniach.

4/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Grzegorz Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Na evencie pojawił się sam Czesław Michniewicz. 

5/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Celia Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

My jednak nie mogliśmy oderwać wzroku od pięknej żony Grzegorza Krychowiaka — Celii. 

Kobieta zadała szyku w kusej sukience i skórzanym płaszczu, do którego dobrała kozaki z tego samego materiału.

6/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Celia Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Celia Krychowiak ma świetne wyczucie stylu. 

7/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Grzegorz Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Grzegorz Krychowiak chętnie pozował do zdjęć z Czesławem Michniewiczem, trenerem piłkarskim. 

8/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Celia Krychowiak, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Grzegorz Krychowiak nawet na krok nie odstępował pięknej żony — Celii. 

9/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Grzegorz Krychowiak z rodziną, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Grzegorz Krychowiak na premirę serialu o sobie zaprosił całą rodzinę. 

10/10 Celia Krychowiak zaskoczyła stylizacją 
Grzegorz Krychowiak z rodziną, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Wszyscy byli dumni z sukcesu Grzegorza Krychowiaka. 

