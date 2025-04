Gosia Andrzejewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka niestety podzieliła się teraz z internautami przykrą informacją o śmierci swojego ojca. Fani szybko pospieszyli z kondolencjami.

Gosia Andrzejewicz przekazała przykrą wiadomość

Gosia Andrzejewicz dziś (25 kwietnia) opublikowała na swoim instagramowym profilu czarno-białe zdjęcie z dłońmi. Jak się okazało, post poświęciła swojemu ojcu, informując o jego śmierci. Ojciec gwiazdy miał 82 lata.

Dodatkowo piosenkarka zamieściła poruszający wpis, w którym dziękuje mu za przekazaną mądrość oraz możliwość spełniania się jako artystka. Warto wspomnieć, że ojciec Gosi, czyli Janusz Andrzejewicz również był muzykiem i to on w dużej mierze zaszczepił w niej pasję do tego zawodu.

Żegnaj Kochany Tato. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu i w sercach moich najwierniejszych fanów. Dziękuję Ci- to dzięki Tobie i Twojej mądrości mogę spełniać swoje największe marzenie – żyć muzyką – przekazała Andrzejewicz za pośrednictwem Instagrama.

Pod opublikowanym postem wokalistka otrzymała masę wsparcia i współczucia od swoich fanów, którzy pisali:

„Trzymaj się Gosiu !!”

„Najszczersze wyrazy współczucia”

„Trzymaj się Gosia… jesteśmy z Tobą myślami”

W sieci pojawiła się również klepsydra z informacją, że pogrzeb odbędzie się 26.04.2025 w Bielsku-Białej.