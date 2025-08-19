Gosia Andrzejewicz, której hity zna cała Polska, szykuje wielki powrót. Piosenkarką zostanie od września prowadzącą nowego programu i tym razem pojawi się w całkiem nowym wydaniu. Największe emocje wzbudza fakt, że u jej boku zobaczymy pierzastego kompana!

Gosia Andrzejewicz to artystka, której przeboje w latach 2000, śpiewała cała Polska. Po latach przerwy znów jest o niej głośno, również za sprawą nowej telewizyjnej roli. Od września piosenkarką zostanie prowadzącą formatu ,,A kto mówi?”, emitowanego na antenie Puls 2 o godz. 6:15.

Nowy format zapowiada się nietypowo- prowadzący wraz ze swoimi zwierzakami będą komentować ciekawostki ze świata i memy z internetu. Obok Gosi Andrzejewicz w programie pojawi się aktor- Jędrzej Taranek, ale to nie on wzbudził największe emocje.

Okazało się, że piosenkarka poprowadzi program wraz ze swoją ukochaną… kurą Pierzynką. Ta informacja błyskawicznie wywołała lawinę komentarzy w sieci- jedni nie ryją zaskoczenia, inni chwalą Gosię za oryginalność.

Nowa ramówka jesienna rusza już za chwilę, a widzowie będą mogli przekonać się na własne oczy, jak wypadnie ten niecodzienny duet.