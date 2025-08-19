Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Ale największe emocje budzi jej towarzysz…
Piosenkarka od września zostanie prowadzącą nowego formatu.
Gosia Andrzejewicz, której hity zna cała Polska, szykuje wielki powrót. Piosenkarką zostanie od września prowadzącą nowego programu i tym razem pojawi się w całkiem nowym wydaniu. Największe emocje wzbudza fakt, że u jej boku zobaczymy pierzastego kompana!
Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Towarzyszyć jej będzie kura Pierzynka
Gosia Andrzejewicz to artystka, której przeboje w latach 2000, śpiewała cała Polska. Po latach przerwy znów jest o niej głośno, również za sprawą nowej telewizyjnej roli. Od września piosenkarką zostanie prowadzącą formatu ,,A kto mówi?”, emitowanego na antenie Puls 2 o godz. 6:15.
Nowy format zapowiada się nietypowo- prowadzący wraz ze swoimi zwierzakami będą komentować ciekawostki ze świata i memy z internetu. Obok Gosi Andrzejewicz w programie pojawi się aktor- Jędrzej Taranek, ale to nie on wzbudził największe emocje.
Okazało się, że piosenkarka poprowadzi program wraz ze swoją ukochaną… kurą Pierzynką. Ta informacja błyskawicznie wywołała lawinę komentarzy w sieci- jedni nie ryją zaskoczenia, inni chwalą Gosię za oryginalność.
Nowa ramówka jesienna rusza już za chwilę, a widzowie będą mogli przekonać się na własne oczy, jak wypadnie ten niecodzienny duet.