W najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” nie brakuje emocji, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Parkiet swoimi występami rozgrzewała Kasia Zillman, która odpadła w półfinale. Wioślarka reprezentowała środowisko LGBT. Okazuje się, że nie ona jedyna. Jedna z gwiazd programu dokonała coming outu tuż przed finałem.

Gwiazdor „TzG” dokonał coming outu

Piotr Musiałkowski, tancerz występujący w najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami” u boku Lanberry, pojawił się w studiu Świata Gwiazd, gdzie w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem otworzył się na temat życia prywatnego. Niewielu widzów wiedziało, że od kilkunastu lat tworzy stały i szczęśliwy związek.

Jak wyznał Musiałkowski, ze swoim partnerem jest już około 17 lat. Para poznała się jeszcze w liceum, a szybko okazało się, że łączy ich nie tylko uczucie, ale także wspólna życiowa pasja.

My się poznaliśmy w liceum, także już z 17 lat – powiedział Musiałkowski.

Jego partner również zajmuje się tańcem. To właśnie wspólne zainteresowania sprawiły, że ich ścieżki się przecięły. Spędzali wspólnie czas na turniejach tanecznych, gdzie zaczęli budować relację, która z czasem przerodziła się w związek.

Piotr Musiałkowski miał trudne momenty w relacji

W rozmowie padło pytanie o to, czy przez lata ich związku był zawsze spokojny. Piotr odpowiedział szczerze:

Oczywiście, że nie. Jak w życiu. Poznajesz się i w tych dobrych momentach, i w tych złych. Teraz są takie czasy, że szybko wyrzucamy do kosza, coś się zepsuje, bierzesz, wyrzucasz, kupujesz nowe. Tak samo jest trochę z relacją. Jeżeli nie przejdziesz tych cięższych momentów, to ją po prostu odstawisz.

Tancerz zauważył, że każda relacja wymaga pracy, cierpliwości i gotowości do wspólnego pokonywania kryzysów. Jak podkreślił, właśnie dzięki takim momentom związek się umacnia.

W związku Piotra Musiałkowskiego taniec odgrywa ogromną rolę

Piotr Musiałkowski dodał, że taniec odgrywa ogromną rolę w ich życiu, ponieważ jest dla nich nie tylko pracą zarobkową, ale także przestrzenią, która ich niezwykle zbliża. Wspólne doświadczenia z parkietu, turniejów i długich godzin treningów sprawiły, że lepiej rozumieją swoje emocje i ambicje. Piotr podkreśla, że to właśnie taniec stał się jednym z fundamentów ich relacji.