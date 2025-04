Jednym z najbardziej komentowanych osób tej edycji, jest Agnieszka Kaczorowska, która niespodziewanie wróciła do programu jako tancerka, a co więcej wraz ze swoim partnerem Filipem Gurłaczem, podbijają serca widzów i jurorów. Pomimo wielu kontrowersji Agnieszka Kaczorowska jest bardzo doceniana przez widzów za swój talent i umiejętność profesjonalnej nauki, która daje ogromne efekty w tańcu z Filipem.

Zapytaliśmy Piotra Musiałkowskiego, który w tej edycji „TzG” trenował z Magdaleną Narożną, jak wyglądają relacje Agnieszki Kaczorowskiej za kulisami programu. Czy poza kamerami buduje przyjaźnie, czy raczej trzyma się na dystans od innych tancerzy?

Już mnie ktoś o to zapytał, że Agnieszka na przykład jest specyficzna, może jest specyficzna, ale czy ja nie jestem albo ktoś inny nie jest specyficzny? To też nie o to chodzi, że tu wszyscy muszą się kochać, ale fajnie, żeby wszyscy się szanowali po prostu, jak w pracy – skomentował tancerz.

Podczas rozmowy dodał także, że nie wszystkie relacje za kulisami muszą być przyjacielskie. Najważniejsze, że nikt nikomu nie sprawia przykrości, ani problemów i potrafi razem profesjonalnie współpracować.

Jak idziemy do biura, to też nie muszą wszyscy być rodziną. No ja przynajmniej nie doświadczyłem ze strony Agnieszki jakieś nieprzyjemności, więc nie mogę powiedzieć, żeby czymś mi zaszła za skórę. Nie mamy może jakiś bardzo bliskich relacji, ale myślę, że to też wynika z tego, że trenowaliśmy na przykład w innych lokalizacjach, bo mieliśmy w różnym miejscu sale. Może nie było okazji, żeby gdzieś ta relacja się tak zawęziła – opowiadał Piotr Musiałkowski.