Piotr Polk to jeden z najbardziej lubianych aktorów w Polsce. Od lat widzowie kojarzą go z rolą w serialu „Ojciec Mateusz”, jednak niewielu wiedziało, przez co naprawdę przeszedł. Gwiazdor otworzył się na temat ciężkiej choroby, przeszczepu i walki o zdrowie, mimo że jak sam przyznaje, wielu odradzało mu publiczne wyznanie.

Piotr Polk od lat obecny jest na ekranie i w polskim teatrze. Choć kariera przyniosła mu ogromną popularność, życie nie zawsze było dla niego łaskawe. Aktor przeszedł poważną chorobę nerek, o której po raz pierwszy opowiedział publicznie w rozmowie z Plejadą i w podcaście RMF FM.

Początkowo objawy wydawały się niegroźne – zmęczenie, bóle pleców, spadek formy. Jednak wyniki badań nie pozostawiły złudzeń: autoimmunologiczna choroba nerek prowadząca do ich niewydolności. Konieczny był przeszczep. Polk trafił na listę oczekujących i wkrótce przeszedł operację, podczas której lekarze wszczepili mu trzecią nerkę, pozostawiając dwie własne.

Jestem już 2,5 roku po przeszczepie. Odzyskałem życie w zupełnie nowym wydaniu. Ta sytuacja sprawiła, że trochę inaczej zacząłem patrzeć na to, co robię i doceniać, że poza aktorstwem jest jeszcze życie – dużo cenniejsze od tego, które tworzymy w pracy – wyznał aktor.

Polk przyznał, że choroba zmieniła jego sposób myślenia, ale też pokazała, jak kruche potrafi być zdrowie. Nie ukrywa, że jego styl życia, stres, intensywna praca, brak odpoczynku mógł przyczynić się do problemów.

Nie zasłużyłem na tę chorobę… ale powiedzmy szczerze: ktoś, kto całe życie pali papierosy, gdzieś sobie na nią zapracował – mówił z gorzką szczerością.

Mimo powagi sytuacji, aktor nie zamierzał niczego ukrywać. Choć jak przyznał, ostrzegano go, że może to zaszkodzić jego wizerunkowi w branży.

,,Wiele osób mnie przestrzegało, żebym o tym nie mówił, bo będę postrzegany jako człowiek ułomny, niezdolny do pracy. Ale ja mam to gdzieś. Nie żyję dla producentów, tylko dla siebie i mojej rodziny” – mówił w RMF FM.

Dziś Piotr Polk czuje się dobrze i angażuje się w akcje społeczne promujące profilaktykę chorób nerek, m.in. kampanię #ZbadajNerki. Jak sam podkreśla, dzięki chorobie nauczył się pokory i wdzięczności – wobec życia, zdrowia i bliskich.