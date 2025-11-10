Gwiazdor „Przesmyku” został ojcem. Teraz wyznaje: „Wszystko robię przy nim”

Polski aktor niedawno został ojcem. Teraz podzielił się szczegółami ojcostwa w najnowszym wywiadzie dla „Złotej sceny”. Tak wygląda teraz jego codzienność.

„Czekamy na ciebie”. 40-letnia gwiazda pokazała ciążowe krągłości (FOTO)

Tomasz Ziętek, który niedawno skończył 36 lat, zadebiutował na dużym ekranie w 2011 roku w filmie „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” w reżyserii Antoniego Krauzego. Trzy lata później zagrał w „Kamieniach na szaniec”, wcielając się w postać „Rudego” – jednego z bohaterów Szarych Szeregów, co okazało się przełomową rolą w jego karierze i przyniosło mu szeroką popularność.

Kolejne ważne projekty to „Boże Ciało” Jana Komasy, nominowane do Oscara, oraz film „Żeby nie było śladów”. Ziętek występował również w serialach „Hiacynt” i „Przesmyk”, a w przyszłym roku czeka go premiera kolejnej produkcji – „Wielkiej Warszawskiej”.