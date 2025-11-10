Gwiazdor „Przesmyku” został ojcem. Teraz wyznaje: „Wszystko robię przy nim”
Polski aktor niedawno został ojcem. Teraz podzielił się szczegółami ojcostwa w najnowszym wywiadzie dla „Złotej sceny”. Tak wygląda teraz jego codzienność.
Kariera Tomasza Ziętka
Tomasz Ziętek, który niedawno skończył 36 lat, zadebiutował na dużym ekranie w 2011 roku w filmie „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” w reżyserii Antoniego Krauzego. Trzy lata później zagrał w „Kamieniach na szaniec”, wcielając się w postać „Rudego” – jednego z bohaterów Szarych Szeregów, co okazało się przełomową rolą w jego karierze i przyniosło mu szeroką popularność.
Kolejne ważne projekty to „Boże Ciało” Jana Komasy, nominowane do Oscara, oraz film „Żeby nie było śladów”. Ziętek występował również w serialach „Hiacynt” i „Przesmyk”, a w przyszłym roku czeka go premiera kolejnej produkcji – „Wielkiej Warszawskiej”.
Tomasz Ziętek został ojcem
Tomasz Ziętek w życiu prywatnym pozostaje osobą bardzo stroniącą od medialnej ekspozycji — ceni sobie prywatność i rzadko dzieli się szczegółami dotyczącymi swojej codzienności. W lipcu 2022 roku zawarł małżeństwo z Delfina Kaja Zdanowicz – tłumaczką i producentką filmową, z którą był związany od dłuższego czasu.
W 2024 roku media poinformowały, że para oczekuje dziecka. Para podzieliła się radosną informacją, kiedy pokazali się na premierze „Bridgertonów”, gdzie Delfina prezentowała ciążowe kształty. Ponad rok temu para powitała na świecie syna.
Teraz Ziętek otworzył się na temat nowej roli.
Ziętek otworzył się na temat macierzyństwa
Przed Ziętkiem otwiera się nowe zawodowe wyzwanie – aktor powraca na ekran w serialu „Czarna śmierć”, którego emisja zaplanowana jest na 9 listopada w TVP 1.
W rozmowie ze „Złotą Sceną” Ziętek podzielił się również refleksjami na temat ojcostwa. Okazuje się, że praca na planie serialu wpłynęła na jego codzienne życie i podejście do opieki nad synem. Jego rutyna uległa znaczącej przemianie po narodzinach nowego członka rodziny:
W serialu moja córka ma 7 lat, więc jest już prawie dorosła. Uczyłem się grać z dziećmi, bo to pierwsza taka przygoda. Nie ma przypadku, bo właśnie ponad rok temu sam zostałem ojcem. Mój synek dostał imię Tolek po dalekim wujku. Mogę się przyznać, że wszystko robię przy nim. Są spacery, przewijanie, kąpanie. Po serialu „Czarna śmierć” zapałałem miłością do fotografowania, więc synek ma już piękne zdjęcia i powstanie wspaniały album – wyznaje Tomasz Ziętek dla Złotej Sceny.
