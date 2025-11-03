Oliwia Bieniuk to córka zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka. Dziewczyna nie zniosła już kolejnej serii komentarzy internautów dotyczących podobieństwa do rodziców. Celebrytka ostro zareagowała i padły gorzkie słowa.

Wściekła Oliwia Bieniuk reaguje na komentarze internautów

Warto wspomnieć, że Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk przez lata stworzyli jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Aktorka i piłkarz doczekali się razem nawet trójki dzieci: Oliwii, Szymona i Jana. Niestety ich sielankę przerwała druzgocąca diagnoza aktorki, która zmarła w 2014 roku.

Jak się okazuje, po śmierci mamy Oliwia Bieniuk bardzo często spotyka się z komentarzami porównującymi ją do aktorki. Niektórzy jednak widzą w niej większe podobieństwo do ojca. Pod jednym z jej TikToków znów rozpętała się dyskusja, do kogo jest bardziej podobna, a jeden z internautów skomentował:

„Niestety młoda damo, cokolwiek nie zrobisz, zawsze będziesz porównywana do rodziców. Twoja mama była i jest nadal uwielbiana przez ludzi”.

Bieniuk po tym komentarzu już nie wytrzymała i wybuchła. Influencerka oznajmiła, że ma już dość ciągłego porównywania do swoich sławnych rodziców i oceniania ją przez ich pryzmat.

To, że moja mama była lubiana i nadal jest wspominana, nie jest żadnym argumentem. Nie oznacza to też, że każda moja aktywność w sieci powinna być komentowana w kontekście moich rodziców. Naprawdę nie ma potrzeby robić z każdego postu dyskusji o tym, do kogo jestem bardziej podobna – odpisała dosadnie.

Oliwii nie spodobał się również inny komentarz internauty, który brzmiał:

„‚Jesteś podobna do taty”

Na co zirytowana odpisała: