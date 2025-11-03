Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski obecnie przebywają w Nowym Jorku. Para zaraz po swoim ślubie spakowała walizki i wyruszyła za ocean, aby wziąć udział w nowojorskim maratonie. Był nimi również młodszy syn dziennikarza. Bieg okazał się prawdziwą dawką emocji i adrenaliny.

Państwo Kurzajewscy podbijają Nowy Jork! Towarzyszył im nawet młodszy syn dziennikarza (FOTO)

Kasia Cichopek dopinguje Kurzajewskiego i jego syna w nowojorskim maratonie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski bez wątpienia tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Po trzech, wspólnych latach wreszcie powiedzieli sobie „tak”. Aktorka i dziennikarz stanęli na ślubnym kobiercu 25 października.

Ceremonia odbyła się w hotelu Drob w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Na uroczystość zaprosili około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Na drugi dzień para zorganizowała poprawiny, jednak postawili na sportowe aktywności, korzystając z tamtejszych walorów przyrodniczych. Ich wesele było chyba jednym z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat.

Cichopek i Kurzajewski przemówili po ślubie! Para szykuje się na wielki wyjazd (WIDEO)

Po niezapomnianym weekendzie para wróciła do rzeczywistości, ale nie do pracy. Od razu spakowali walizki i udali się do USA. To jednak nie jest jeszcze ich podróż poślubna. Jak donosił ”Super Express” Cichopek i Kurzajewski w podróż poślubną mają rzekomo wybrać się do Argentyny. Miejsce to podobno wybrali nieprzypadkowo, bo właśnie w tym kraju obecnie przybywa i uczy się syn aktorki i Marcina Hakiela – Adam.

Kasia Cichopek pokazała ślubną sesję zdjęciową! Państwo młodzi wyglądali jak z okładki (FOTO)

Wracając do ich wyjazdu, para przyjechała do Stanów Zjednoczonych specjalnie na nowojorski maraton, w którym Kurzajewski wraz z 19-letnim synem Julianem wzięli udział. Cichopek dopingowała męża i jego syna wśród tłumu, a emocje sięgały zenitu. W momencie gdy panowie dobiegli do niej, to nie zabrakło uścisków. Aktorka i prezenterka zrelacjonowała krótki fragment ich biegu na Instastories, co opatrzyła podpisem: