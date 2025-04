Wczoraj media obiegła informacja o historycznym, kosmicznym locie kobiet. Wśród pasażerek znalazły się znane panie takie jak: Katy Perry czy Lauren Sanchez. Niestety lot spotkał się z dużą krytyką innych gwiazd, które dosadnie skomentowały całe zajście. Padły mocne słowa!

Emily Ratajkowski i Oliva Wilde krytykują lot w kosmos

Wczoraj (14 kwietnia) odbył się kosmiczny lot, który przeszedł do historii. Na pokładzie rakiety Blue Origin znalazły się same kobiety w tym: piosenkarka Katy Perry, narzeczona założyciela Amazona Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Gayle King, działaczka na rzecz praw obywatelskich Amanda Nguyen, producentka filmowa Kerianne Flynn i była specjalistka NASA Aisha Bowe.

Warto dodać, że Rakieta New Shepard firmy Blue Origin, dzięki której odbył się lot, należy do twórcy Amazona i miliardera Jeffa Bezosa. Lot damskiej załogi trwał 11 min, a rakieta wzniosła się na wysokość ponad 100 km, gdzie przez kilka minut unosiła się w stanie nieważkości. Nie da się ukryć, że każda minuta tego lotu kosztowała dziesiątki, jak i nie setki tysięcy dolarów, a cały lot z pewnością to miliony, a może nawet miliardy dolarów. Niestety dokładna kwota takiej ekstremalnej przejażdżki nie została ujawniona.

Informacja o kosmicznej podróży rozeszła się w mediach szerokim echem, a na jej temat postanowiły wypowiedzieć się m.in. amerykańska modelka polskiego pochodzenia Emily Ratajkowski. Celebrytka nie kryła zażenowania i oburzenia lotem, który według niej wyrządził masę strat naszej planecie.

Ta misja kosmiczna dziś rano? To jest g*wniany koniec. To jest coś więcej niż parodia (…). Lecisz statkiem kosmicznym zbudowanym i opłaconym przez firmę, która niszczy planetę? (…) Spójrzcie na stan świata. Pomyślcie, ile zasobów poszło na wysłanie tych kobiet w kosmos. Po co? Jaki był tam marketing? Jestem zniesmaczona – powiedziała Ratajkowski na TikToku.

Kolejną przeciwniczką kosmicznej wyprawy, która również szybko zabrała głos, jest Olivia Wilde. Aktorka ograła ten temat nieco inaczej, publikując na Instastories mema z całującą ziemię Katty Perry z podpisem „Wysiadanie z samolotu pasażerskiego w 2025 roku #BlueOrigin”. Gwiazda opatrzyła obrazek uszczypliwym podpisem, który brzmiał:

Myślę, że za miliardy dolarów można kupić kilka dobrych memów

A wy co myślicie o kosmicznej wyprawie kobiet?