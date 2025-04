Jeff Bezos znany jako założyciel firmy Amazon oraz należący do grona najbogatszych ludzi na świecie zdecydował się na odważny krok. Miliarder sprzedał właśnie swoją rezydencję, dokonując historycznej transakcji. Gdzie dokładnie teraz zamieszka?

Lauren Sanchez i Jeff Bezos szykują ślub stulecia! (PAPARAZZI)

Jeff Bezos to amerykański przedsiębiorca, dyrektor generalny i przewodniczący zarządu Amazon.com. Przez kilka lat był uznawany za najbogatszego człowieka na świecie, dziś również znajduje się w samej czołówce miliarderów.

Wysyp gwiazd Hollywood na gali Breakthrough Prize 2025. Katy Perry, Jessica Chastain, Zoe Saldaña, Paris Hilton z mężem

Warto wspomnieć, że w 2019 roku twórca Amazona kupił w Seattle posiadłość Hunts Point za za 37,5 mln dolarów, którego właścicielem był kolekcjoner sztuki Barney A. Ebsworth. Później pod koniec 2023 roku Bezos poinformował na swoim Instagramie, że planuje, przeprowadzkę do Miami. Miliarder oznajmił też, że mieszka w Seattle dłużej niż gdziekolwiek indziej i ma tu wiele niesamowitych wspomnień, dlatego decyzja ta jest bardzo dla niego emocjonalna. Wtedy też opublikował filmik z podpisem:

Seattle jest moim domem od 1994 roku, kiedy to założyłem Amazon w garażu. W tym filmie za kamerą stoi mój tata, który oprowadza mnie po pierwszym „biurze” Amazona. Moi rodzice zawsze byli moimi największymi zwolennikami. Niedawno przeprowadzili się z powrotem do Miami, gdzie mieszkaliśmy, gdy byłem młodszy. Chcę być blisko moich rodziców, a Lauren i ja uwielbiamy Miami. Ponadto operacje Blue Origin coraz częściej przenoszą się na przylądek Canaveral. Z tego powodu planuję wrócić do Miami, opuszczając północno-zachodni Pacyfik.