Halina Mlynkova od wielu lat uznawana jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Zadebiutowała w latach 90., kiedy dołączyła do popularnego zespołu Brathanki, znanego z hitów takich jak „Czerwone korale” czy „Gdzie ten, który powie mi”. Po odejściu ze składu skupiła się na solowej karierze, zdobywając jeszcze większą popularność.

Jej życie prywatne nie było usłane różami. Piosenkarka ma za sobą dwa nieudane małżeństwa – jedno z Łukaszem Nowickim, z którym ma syna Piotra, oraz drugie z Leszkiem Wronką, z którym mieszkała w Pradze. Po rozstaniu wróciła do Polski. Obecnie jej partnerem jest muzyk Marcin Kindla, z którym wychowuje syna Leo.

W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla „Świata Gwiazd” artystka zdobyła się na szczere wyznanie. Zdradziła, że tkwiła w toksycznym związku, w którym doświadczała przemocy psychicznej.

Toksyczny związek powoduje, że wpadasz w niego coraz bardziej. Wiara w siebie jest coraz mniejsza, a te wszystkie psychiczne petardy z każdej strony, które cię dopadają, sprawiają, że już w ogóle w siebie nie wierzysz. Jeszcze jak masz na do widzenia przy zamykaniu drzwi: „Pamiętaj, że beze mnie jesteś nikim” – wspomina.

Halina Mlynkova zaznaczyła, że dopiero otwarcie się na bliskich pozwoliło jej znaleźć w sobie siłę, by się wyrwać z toksycznej relacji.

,,Zawsze mówię: „Otwierajcie się na ludzi”. Dopiero po latach, kiedy po raz pierwszy miałam odwagę się przyznać, że jestem uwikłana w coś takiego, koleżanki zaczęły mi pomagać” – podkreśla.

To jednak niejedyna trudna sytuacja, która odcisnęła piętno na jej psychice. Halina Mlynkova przyznała, że była także ofiarą przemocy fizycznej. Dodała, że wysyłała ostrzeżenia i jasno mówiła, że jeśli sytuacja się powtórzy – odejdzie. I tak właśnie zrobiła.

Byłam, ale nie aż takiej, żeby była konieczna obdukcja. Takich sygnałów nie wolno bagatelizować, więc trzeba powiedzieć: „Tak, byłam ofiarą”. Natomiast nie wiązało się to z jakimiś super poważnymi fizycznymi urazami – zaznaczyła.

Mimo bolesnych doświadczeń Halina dała sobie kolejną szansę na miłość i dziś chętnie wspiera kobiety, które przechodzą przez podobne dramaty, jakich sama doświadczyła kilka lat temu.