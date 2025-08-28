Już w piątek, 29 sierpnia, „halo tu Polsat” wraca po wakacyjnej przerwie. Widzów czekają duże zmiany w porannym formacie- odświeżone studio, nowe pary prowadzących i świeża energia na antenie. Krzysztof Ibisz, który od teraz będzie współtworzył program z Ewą Wachowicz, w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Lechocińskim opowiedział, jakie wątki najbardziej lubi poruszać na wizji.

Krzysztof Ibisz wraca do „halo tu Polsat” w nowym duecie. Zdradził, o czym najchętniej będzie rozmawiać

„Halo tu Polsat” zadebiutowało w ramówce stacji wiosną tego roku i od razu zaskarbiło sobie sympatię widzów. Teraz format powraca po przerwie, ale w nieco zmienionej odsłonie. 27 sierpnia podczas konferencji prasowej zaprezentowano nie tylko odświeżone studio w bardziej stonowanych barwach, ale też ogłoszono rotacje wśród prowadzących.

Paulina Sykut-Jeżyna będzie od teraz prowadzić program w duecie z Tomaszem Wolnym, a Krzysztof Ibisz połączy siły z Ewą Wachowicz. Do gospodarzy dołączy też nowa para: Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock nadal będą obecni w porankach Polsatu.

W rozmowie z naszym reporterem Maciejem Lechocińskim Krzysztof Ibisz zdradził, że na nową współpracę patrzy z dużym entuzjazmem:

Mam nadzieję, że stworzymy z Ewą fajną, lubianą i energetyczną parę. Ewa wiedzie bardzo ciekawe życie – jest podróżniczką, ekspertką kulinarną, osobą ciekawą świata. Myślę, że to wszystko znajdzie odzwierciedlenie w naszych dyżurach. Pierwszy już w piątek, czyli zaczynamy- powiedział.

Jakie tematy są dla niego najbliższe?

Mój ulubiony temat to polityka, geopolityka, tym się zawsze interesowałem, to jest taki mój konik. Ale bardzo lubię też rozmowy lżejsze, lifestylowe, ważne tematy społeczne, a czasem także poradnictwo. Zwłaszcza jeśli dotyczy spraw mi bliskich, jak ogrodnictwo, teraz sam mam ogródek przed domem. Lubię też kuchnię. Przyznam, że kiedyś gotowałem więcej, a na 60. urodziny dostałem od rodziny kurs u zawodowego kucharza. Potrafię na przykład przygotować świetną rybę — opowiadał z uśmiechem prezenter.

Nie ma wątpliwości, że nowy duet Wachowicz – Ibisz wprowadzi do poranków Polsatu sporą dawkę energii, humoru i tematów, które zainteresują widzów w różnym wieku.

Oglądacie „halo tu Polsat”? Jak Wam się podoba nowy skład prowadzących?