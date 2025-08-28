Program „Halo tu Polsat” w jesiennej edycji przygotował kilka nowych niespodzianek dla widzów. Jedną z nich jest odmienione studio czy nowi prowadzący, a wśród nich Ewa Wachowicz. Teraz w rozmowie z naszą redakcją, restauratorka i była Miss Polonia podzieliła się swoimi emocjami związanymi z debiutem w roli prezenterki.

Wiadomo, kto nowy poprowadzi „Halo Tu Polsat”. Dobrze ich znacie!

Ewa Wachowicz o byciu nową prowadzącą „Halo tu Polsat” i początkach w stacji

„Halo tu Polsat” to program śniadaniowy stacji Polsat, który trafił na antenę w sierpniu 2024 roku. Od samego początku skład prowadzących zasiliły duety składające się z: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszki Hyży i Macieja Rocka oraz Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza.

Jak już wiadomo, do ekipy dołączyli nowi prowadzący, czyli Tomasz Wolny i Ewa Wachowicz, którzy jednak nie stworzą nowego duetu, a zostaną sparowani z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną. Poza tym dodatkową niespodzianą stacji okazji się Aleksander Sikora i Ola Filipek.

Plejada gwiazd w „Awanturze o kasę” u Ibisza! Kurzajewski, Pavlović, Wachowicz, Szroeder… (FOTO)

Wśród nowości stacji, chyba największą niespodzianką jest właśnie Ewa Wachowicz, która zadebiutuje w roli prezenterki. Warto wspomnieć, że Miss Polonia 1992 i właścicielka restauracji do tej pory znana była głównie z programu „Ewa gotuje” czy kuchni „Halo tu Polsat”. Teraz w rozmowie z naszym serwisem Wachowicz ujawnia, jakie emocje towarzyszą jej w związku z nową rolą.

Oczywiście jest lekkie podekscytowanie, jest dreszczyk emocji, trochę nawet bym powiedziała tremy, ale jak się ma takiego partnera jak Krzysztof Ibisz, który jest absolutnym zawodowcem. Ja wiem, że gdyby cokolwiek się wydarzyło, to Krzysztof zawsze uratuje sytuacje, więc przy boku Krzysztofa czuję się po prostu bezpiecznie – powiedziała nam Ewa Wachowicz.

Nowa prowadząca zdradziła nam również, że z Polsatem od lat ma bardzo mocną więź, a sama jest zakochana w tej stacji, ponieważ była ona jednym z jej pierwszych pracowników.

Ewa Wachowicz o modzie na matchę i dramie Sandry Kubickiej: „Protestuję! Żadna trawa!” (WIDEO)

Ja generalnie kocham to medium. To medium urzekło mnie bardzo dawno, bo ja jestem, jednym z pierwszych pracowników Polsatu. Zostałam zatrudniona w grudniu 1992 roku bodajże. Więc moja taka współpraca i kariera w Polsacie jest ogromna. Kocham to miejsce, zwłaszcza że ja jestem od pierwszych dni kiedy ta stacja powstała – zdradziła.

Ewa Wachowicz przyznała, że właśnie formaty na żywo sprawiają jej największą przyjemność. I choć nie ma miejsca tu na błędy czy pomyłki, to jednak taki rodzaj lubi najbardziej.

Dla mnie chyba najważniejsze jest to, że jest to program na żywo. Uwielbiam format na żywo. Tutaj trzeba się skupić, trzeba się skoncentrować i to, co się wydarzy i to, co będzie, idzie w eter. Ja ten kontakt bezpośredni z widzem cenię najbardziej – podsumowała.

Zobacz całe wideo poniżej: