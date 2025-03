Wiele nowych postulatów Donalda Trumpa, jak i jego działań wzbudza wiele kontrowersji, ale także i strachu. Niestety nie tylko obywatele USA obawiają się o przyszłość, ale także i wiele krajów w tym Polska. W sieci stale pojawiają się nowe informacje, które każdy analizuje pod kątem zagrożenia, czy też potencjalnych korzyści z nich wynikających dla Polski.

Teraz mieliśmy okazję porozmawiać z Anną Kalczyńską, która zwróciła uwagę na to, że nie tylko szeroko komentowane deportacje są niepokojące. Zdaniem dziennikarki, pozostało się tylko modlić, by pozostałe decyzje podjęte przez Donalda Trumpa nie wpłynęły negatywnie na nasz kraj.

To nie tylko chodzi o te deportacje, jest wiele innych kwestii, które budzą nasz niepokój. To jest naprawdę bardzo trudny temat i należy tylko trzymać kciuki, a może dołączyć się do tej modlitwy, którą wczoraj mieliśmy okazję widzieć, kiedy Donald Trump modlił się wraz z całym swoim gabinetem na pierwszym posiedzeniu, wnosząc modlitwę o mądrość dla przywódcy Stanów Zjednoczonych. No to myślę, że do tej modlitwy można się dołączyć – rozpoczęła dziennikarka.