Nowa edycja „Hotelu Paradise” wystartowała i jak zawsze przyciągnęła przed telewizory rzeszę fanów. Ekskluzywna sceneria, piękni single i gra o miłość- ten format od lat cieszy się popularnością, choć tym razem reakcje widzów są mocno podzielone. Niektórzy zarzekają się, że „wystarczyło im 10 minut”, inni z kolei twierdzą, że zapowiada się wyjątkowo ciekawy sezon.

Widzowie podzieleni po pierwszym odcinku „Hotelu Paradise”. „Obejrzałam 10 minut, wystarczy”

„Hotel Paradise” od lat przyciąga widzów swoją kontrowersyjną formułą. Uczestnickami są atrakcyjni single, którzy zamknięci w luksusowym hotelu próbują znaleźć miłość, a jednocześnie walczą o wygraną. Tym razem program prowadzony przez Edytę Zając doczekał się już 11. edycji.

Premierowy odcinek wyemitowano 1 września na antenie TVN7. Jak zawsze, nie zabrakło emocji, jednak w sieci pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy, od zachwytów po miażdżącą krytykę.

Na Facebooku i Twitterze pojawiły się dziesiątki wpisów od widzów, którzy skrytykowali program:

„Obejrzałam 10 minut, wystarczy”

„Program, który obnaża zakochanych w sobie narcystycznych facetów i dziewczyny z parciem na szkło”

„Reklama bardzo długo, a oglądania bardzo mało”

Nie brakowało też ironicznych komentarzy, że „Hotel Paradise” to raczej źródło żartów niż emocji.

Mimo głosów krytyki, część widzów stanęła w obronie programu. „Zapowiada się bardzo ciekawa edycja” – napisał jeden z fanów, dodając, że z sezonu na sezon show ma coraz większy potencjał do zaskakiwania.

Jedno pozostaje bez zmian, widzowie uwielbiają narratora programu. To właśnie lektor, jego humor i celne komentarze, został okrzyknięty „najlepszym elementem całego show”.

Te jego teksty to coś, co sprawia, że da się to jeszcze oglądać – piszą internauci.

Pochwały spływają także w stronę prowadzącej Edyty Zając, której elegancja i naturalność zdaniem fanów dodają programowi klasy.

Oglądacie ,,Hotel Paradise”? Jak oceniacie 1. odcinek?