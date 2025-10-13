Klaudia El Dursi podzieliła się w mediach społecznościowych przejmującym wyznaniem. Prowadząca „Hotel Paradise” zdradziła, że swego czasu mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Modelka schudła do tego stopnia, że ważyła 47 kilogramów i nie mogła nic jeść. Teraz wróciła wspomnieniami do trudnych chwil i wrzuciła na Instagrama drastyczne zdjęcie. Aż trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądała Klaudia EL Dursi!

Klaudia El Dursi była potwornie chuda. Pokazała zdjęcie, gdy ważyła 47 kilogramów!

Klaudia El Dursi na co dzień zaraża widzów uśmiechem w produkcji „Hotel Paradise”. Nikt jednak nie wiedział, że prywatnie toczyła walkę z chorobą. Klaudia El Dursi wstawiła do sieci zdjęcie, na którym ma wystające kości i widać jej żebra. Miała problem do tego stopnia, że w pewnym momencie praktycznie nic nie jadła!

To był straszny czas w moim życiu. Przy wzroście 174 cm ważyłam 47 kg. Walka o każdy kęs, czy łyk wody — podkreśliła Klaudia El Dursi.

