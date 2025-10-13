„Nie jadłam prawie nic!” – Klaudia El Dursi pokazała zdjęcie, gdy ważyła zaledwie 47 kg
Niewiarygodne, jak wtedy wyglądała...
Klaudia El Dursi podzieliła się w mediach społecznościowych przejmującym wyznaniem. Prowadząca „Hotel Paradise” zdradziła, że swego czasu mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Modelka schudła do tego stopnia, że ważyła 47 kilogramów i nie mogła nic jeść. Teraz wróciła wspomnieniami do trudnych chwil i wrzuciła na Instagrama drastyczne zdjęcie. Aż trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądała Klaudia EL Dursi!
Klaudia El Dursi była potwornie chuda. Pokazała zdjęcie, gdy ważyła 47 kilogramów!
Klaudia El Dursi na co dzień zaraża widzów uśmiechem w produkcji „Hotel Paradise”. Nikt jednak nie wiedział, że prywatnie toczyła walkę z chorobą. Klaudia El Dursi wstawiła do sieci zdjęcie, na którym ma wystające kości i widać jej żebra. Miała problem do tego stopnia, że w pewnym momencie praktycznie nic nie jadła!
To był straszny czas w moim życiu. Przy wzroście 174 cm ważyłam 47 kg. Walka o każdy kęs, czy łyk wody — podkreśliła Klaudia El Dursi.
Później wspomniała o tym, że próbowała farmakoterapii, ale najbardziej pomogły jej naturalne sposoby. Klaudia El Dursi po wielu nieudanych próbach powrotu do zdrowia zainteresowała się medycyną niekonwencjonalną, która pomogła jej w leczeniu i powrocie do normalnej wagi:
Po szeregu różnych leczeń, przyjętych antybiotyków i stosowania różnych diet doszło do sytuacji, że nie jadłam już prawie nic. Ciągle źle się czułam, miałam przeróżne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Doszedł do tego lęk… — dodała Klaudia El Dursi.
Klaudia El Dursi zdradziła, że po odstawieniu leków czuje się w pełni zdrowia. Dodała jednak, że każdy powinien słuchać swojego organizmu i w przypadku kłopotów zdrowotnych korzystać z porad lekarzy:
Postanowiłam, że czas pomóc sobie zaczynając od głowy. Sięgnęłam po lek z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i sytuacja małymi krokami zaczęła się poprawiać. Do tego niekonwencjonalne leczenie — tym, co daje nam matka natura, i po kilku miesiącach nigdy nie było lepiej — dodała.
