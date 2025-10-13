Klaudia El Dursi podzieliła się w mediach społecznościowych przejmującym wyznaniem. Prowadząca „Hotel Paradise” zdradziła, że swego czasu mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Modelka schudła do tego stopnia, że ważyła 47 kilogramów i nie mogła nic jeść. Teraz wróciła wspomnieniami do trudnych chwil i wrzuciła na Instagrama drastyczne zdjęcie. Aż trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądała Klaudia EL Dursi!

Mateusz Pawłowski wściekł się podczas wywiadu: „Nie jestem k***a dzieckiem (…). Jestem normalnym facetem.”

Klaudia El Dursi była potwornie chuda. Pokazała zdjęcie, gdy ważyła 47 kilogramów!

Klaudia El Dursi na co dzień zaraża widzów uśmiechem w produkcji „Hotel Paradise”. Nikt jednak nie wiedział, że prywatnie toczyła walkę z chorobą. Klaudia El Dursi wstawiła do sieci zdjęcie, na którym ma wystające kości i widać jej żebra. Miała problem do tego stopnia, że w pewnym momencie praktycznie nic nie jadła!

To był straszny czas w moim życiu. Przy wzroście 174 cm ważyłam 47 kg. Walka o każdy kęs, czy łyk wody — podkreśliła Klaudia El Dursi. 

Klaudia El Dursi mknie do studia DDTVN! Zachwyciła perfekcyjnym połączeniem minimalizmu i klasy

Klaudia El Dursi niedawno marudziła na wagę. Teraz pojawiła się na wydarzeniu Top Model

Później wspomniała o tym, że próbowała farmakoterapii, ale najbardziej pomogły jej naturalne sposoby. Klaudia El Dursi po wielu nieudanych próbach powrotu do zdrowia zainteresowała się medycyną niekonwencjonalną, która pomogła jej w leczeniu i powrocie do normalnej wagi:

Po szeregu różnych leczeń, przyjętych antybiotyków i stosowania różnych diet doszło do sytuacji, że nie jadłam już prawie nic. Ciągle źle się czułam, miałam przeróżne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Doszedł do tego lęk… — dodała Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi zdradziła, że po odstawieniu leków czuje się w pełni zdrowia. Dodała jednak, że każdy powinien słuchać swojego organizmu i w przypadku kłopotów zdrowotnych korzystać z porad lekarzy:

Postanowiłam, że czas pomóc sobie zaczynając od głowy. Sięgnęłam po lek z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i sytuacja małymi krokami zaczęła się poprawiać. Do tego niekonwencjonalne leczenie — tym, co daje nam matka natura, i po kilku miesiącach nigdy nie było lepiej — dodała.

Klaudia El Dursi, fot. Instagram.

Klaudia El Dursi, fot. Instagram.

Klaudia El Dursi, fot. AKPA.

Klaudia El Dursi, fot. AKPA.

pasekkozak